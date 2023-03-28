iOS 16.4 正式版今日（3月28日）推出，今次更新又為 iPhone 用家帶來很多實用的新功能和修正，當中最焦點的是全面支援語音隔離，如果你是經常使用 AirPods 的用家，終於都解決了對方時常聽不清你說話的問題。以下將重點介紹 iOS 16.4 十大必學的新功能。



全面支援語音隔離

為什麼會說「全面支援」，因為語音隔離其實早在 iOS 15 就已經擁有，不過只能在 Facetime 和第三方 App 通話時才能開啟，一般的電話通話並不能用。而 iOS 16.4 更新後，電話通話也可以使用語音隔離功能，效果是自動抗噪和強加人聲，就算在嘈雜的環境，對方也能聽清說話內容，而且使用 AirPods 時亦支援。

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👇👇語音隔離開啟方法👇👇

21款新Emoji

由上年 9 月已經獲批的 Unicode 15 表情符號，在 iOS 16.4 版本中終於見到，當中包括「fing」頭、新3隻顏色心心、驢、麋鹿、左右擊掌手勢等，今次新增的人物表情比較少，主要集中在動物類和物件上。

（9To5Mac 圖片）

調暗閃光

另一個非常建議開啟的功能，就是加入「調暗閃光」，如用定在網頁、影片中瀏覽比較刺眼的內容，如出現重複的閃光或頻閃光線，手機會自動把亮度調暗，特別適合眼睛容易不舒服或有癲癇症的用家使用。

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Safari 網站推送通知

上年 WWDC Apple 介紹的 Safari 網站推送通知，亦在 iOS 16.4 版本中加入到 iPhone。當用家把 Safari 網站添加到主頁時，Web 應用程式也會收到網站的推送通知，功能與 Mac 相同。同時也支援 Focus Mode，用戶可以選擇何時接收通知。

（9To5Mac 圖片）

Web 應用程式將顯示通知數

一般 App 通知時，App 右上角都有紅圈數字，顯示未讀的通知數目。而加入Safari 網站推送通知後，在 Web 應用程式上，也將會顯示通知數目（紅點），以提醒有多少未讀通知。

查看保養範圍

Apple 用家身上可能有多於一件 Apple 裝置，要記得每件產品的保養時間亦不是易事。iOS 16.4 加入查看已配對的 Apple 產品保養範圍，包括 AirPods、Apple Watch、iPhone 等，無需再上客網查詢，非常方便。

允許第三方瀏覽器把網站加入主畫面

以往只能把 Safari 網頁加入到主頁當中，iOS 16.4 版本將允許 Chrome、Edge 等其他瀏覽器，把網頁加入到 iPhone 或 iPad 主頁。

（9To5Mac 圖片）

Apple Books 動畫更新

Apple 在 iOS 16 的初始版本中，重新設計 Books 應用程序時，把揭頁動畫刪除。而在 iOS 16.4 ，Apple Books 應用程序再次恢復其標誌性的翻頁動畫，讓用家使用時更有真的在看書的感覺。

Apple Wallet支援Widget

iOS 16.4 中，用家可以在桌面加入「Wallet」Widget，用來訂單追蹤，在桌面的Widget中即時追蹤訂購中的產品訂單，非常方便。

加入VPN功能說明

iOS 16.4中，在加入 VPN 設定按鈕下，新增 VPN 描述說明：「VPN可以設定來控制特定網路流量的路徑」，同時 Apple 附上「VPN 與隱私權」的說明頁面連結，適合現時越來越多用家使用 VPN，可更了解當中的隱私權和設定。