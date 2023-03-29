facebook 淘寶開心Share 有網民出po，表示在淘寶買風筒使用半年後，在靜機狀態下突然爆炸、火花四起；於是重新淘了第2個又有另一個狀況發生：「一開熱風成個拖版燒埋，有咩方法處理？」今次他變聰明了，在淘寶買下一個風筒前，先上網請教：「是否一定要先換3腳插頭」網友反建議樓主換新風筒前，不如先：「試下換咗個腦先」



忽視風筒安全｜隨時屋都燒埋

淘家品不合用、淘衣服貨不對辦，掉了就算，但一講到淘電器，還要爆炸著火，網民當然會認真正視齊齊留言：「可唔可以講聲住邊座」、「話我知你住邊個屋苑」、「鄰居多得你唔少」。下圖就英國威爾斯一家平房屋主，因為使用風筒後即放入櫃，過熱做成火災！樓主的風筒也是在靜機狀態下爆炸，一樣有機會火燒屋，絕非危言聳聽。

英國威爾斯平房屋主因為使用風筒後，放入櫃，竟然造成火災！（North Wales Fire and Rescue Service / Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru@Facebook）

facebook 淘寶開心Share 截圖

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抽濕機使用禁忌｜媽咪誓死擺機在廳中間、男友重用抽濕水勁白痴？

風筒不一定三腳｜但絕不能用拖板

先解答事主問題，風筒是否一定要三腳？其實不然！考慮到風筒使用場合很多時會濕頭髮，而且要長期手持，一反品質良好的風筒，是會使用「雙重絕緣」設計防止觸電，因此根本就沒有所謂「水線」的第三隻插腳。這位事主出事原因，疑似有2個：

第1問題：在靜機狀態下突然爆炸、火花四起，可能是風筒本身質量差，輸出過大或已經短路，引至過熱爆炸，與是否三腳電掣無關。比如2021年一位泰國女孩因買了把平價風筒，風扇失靈，高熱積在機身內沒法排出、整支風筒直接著火！



風筒開啟不久，吹出的不是風，而是火燄。（影片截圖）

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驚嚇！網購風筒開機竟噴火 發熱線燒到通紅 網民：買錯打火機？

第2問題：風筒要在瞬間提供大風力及高熱，耗電功率其實拍得住冷氣機，所以絕不能加裝轉插、不能使用拖板。如果做成短路，拖板和轉插都會過熱燒熔甚至起火。



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拖板安全｜插座不能用盡、這類電器不能駁｜專家指正5大使用錯誤

會爆炸都唔驚？樓主：但價錢平香港買5倍喎！

有網民奉勸樓主別拿自己跟鄰居的家居安全「較飛」：「乖啦！吾好再買第三個啦ok? 你屋企無野再可以俾佢燒了」「香港都有好多唔太貴！唔好冒險」然而事主似乎仍沒有被爆炸和燒拖板嚇到，回應說：「但價錢差5倍」記者照這個價位上網睇，原來真的有39至49人民幣的風筒發售，先不談會爆炸這個因素，單計39蚊壽命只得半年，性價比也低得可怕。有人覺得事主根本不會聽人勸，就笑言淘風筒慳到的錢，可以另外「先買個滅火筒防身！」好在後來樓主被罵得多也知危險了，回應說：「咁的確係危險既，但我見人人都用就問左先」但問完還會不會再淘？希望不要啦！

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理工大學電機及工程學系教授鄭家偉接受《香港01》科技玩物記者訪問時，點出專家教路：風筒9大安全使用貼士，剖析風筒禁忌！還有消費者委員會提供的安全貼士：

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來源：facebook 淘寶開心share