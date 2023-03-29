iPhone被偷如何尋回？｜iPhone 加入各種功能，幫助用家遺失手機後，更大機會找回。不過真的到遺失失手機時，要找回又談何容易，更何況是被偷。連登有網民 iPhone 被偷，而且透過線索找到手機在先達廣場，不過苦無對策，因此在網上集思廣益，更有網民分享成功經歷。



網民指出，行街途中發現手袋中的手機不見了，馬上問朋友借手機打給自己，手機已經關機，因此認為手機是比人偷了。在三個小時透過 Find my 功能，找到手機位置在先達，而且在事發兩天內都仍在同一位置，因此開 post 問拿回方法。

打開遺失模式後，iPhone將會不能使用，更可以留言讓拾獲者看到（CNET 圖片）

網民分享成功經歷

大部分網民指出，這個情況報警也沒有用，並指：「為你一部機幫你開file？」，更有網民回覆曾試過同樣情況，不過警方說 iPhone Find my 功能的 GPS 沒確實位置，因此不能作準，難以幫忙找回。另外，即有網民試過報警後成功拿回手機，條件是能確實店舖收回來的手機是屬於你，該網民聯同數名警員前往先達，經過一輪討論後成功取回手機。

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Apple 官方建議

如果真的遺失 iPhone、iPad 或 iPod Touch，Apple建議先透過 Find my App 尋找手機位置，再將裝置標示為遺失，透過密碼遙距鎖定裝置，保障資料安全。及後，應報失裝置，如能提供裝置序號更佳。如怕手機內的資料會被人看到，可以在 Find my App 遙距清除裝置，並向流動網絡供應商報失裝置，先停用帳戶以免號碼被人使用。

另一點必須提醒，如購買了附有失竊及遺失保障的 AppleCare+ 計劃，可向 Apple 提出 iPhone 替換索償，而且切勿在索償獲批前，從 Find my App 或 Apple ID 移除遺失的 iPhone。

資料來源：Apple、LIHKG