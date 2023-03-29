iOS 16.4 正式版已推出，今次加入語音隔離、21款新Emoji、自動調暗閃光等功能。在功能上就非常滿意，但根據 YouTube 頻道「Dynamic Tech」的測試發現，iOS 16.4 的電池續航力竟不如 iOS 16.3.1，有一款 iPhone 續航力更減少1.5小時。



YouTube 頻道「Dynamic Tech」把 iPhone XS、XS Max、11、12 Pro、12 Pro Max、13 Pro 和 13 Pro Max 升級做 iOS 16.4，並同時運行影片、遊戲、拍片等，測試各款 iPhone 在新版本下的電池續航力情況。

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👇👇iOS 16.4 電池續航力測試👇👇

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參看「Dynamic Tech」曾測試過的 iOS 16.3.1 版本的 iPhone 結果，發現大多數款式的電池續航力都下降，iPhone 12 Pro 更減少約 1 小時 30 分鐘。不過，「Dynamic Tech」測試的 iPhone 的電池健康度都並非 100%，但比較其兩次測試（使用同一部機）的結果，也有一定的參考價值。

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👇👇語音隔離開啟方法👇👇

資料來源：YouTube @Dynamic Tech