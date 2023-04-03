日本旅行必備7大藥妝、家電優惠券｜BIC Cam、DONKI折上折優惠

重新開關後，很多人的第一個旅行目的地都定在日本，就算成田和羽田機場要等足 3-4 小時才能入境，也無阻旅客入境日本的心。去日本當然不少得去藥妝、大型家電商場掃貨，今次就分享 7 大遊日必收藏的優惠券，等大家可以有資金再掃更多貨。



1）DONKI 5%優惠

雖然香港已經開了很多間 Donki，不過久違三年再次踏足日本，當然循例都要去一下。只要購物金額滿10,000 日元（不含税）即可以享 10% 的免稅，再加上向店員出示優惠券，就可以再享 5% 的折扣，變相有 85 折。

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（DONKI 官網截圖）

2）BIC CAMERA最高減 7%

買日本電器大部份旅客都會先先去 BIC CAMERA 走一轉，基本上想到的電器都能在這找到。現在只要是買照相機、手錶、隱眼等產品可折 7%，藥妝、化妝品即有 5%，而日本清酒則減 3%，只要付款前向店出示下圖的編碼即可。

（BIC CAMERA 官網圖片）

3）松本清最高減7%

去日本旅行行藥妝買藥、買化妝品，已經是指定動作，就算自己不買也要幫親戚朋友買。松本清作為日本最大的藥妝連鎖店，自然吸引旅客去尋寶。現只要入松本清官網，在支付前出示優惠碼，消費滿1萬日圓即折3%、滿3萬折5%，滿5萬即最高享7%折扣。

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4、5、6） EDON、Sundrug及 山田電機 優惠券

7）大國藥妝（按此進入）需在LINE領取