「淘寶什麼都好，就是不要淘電器」，這應該是部分人淘寶網購的守則之一，不是淘寶上的電器一定有品質問題，而是中伏率較高，而且又有電壓等問題，存在一定隱憂，近日「Facebook@淘寶開心share」群組又有網民分享購買抽濕機的中伏體驗。



抽濕機抽得一滴水

Facebook「淘寶開心share」群組日前有網民分享，在淘寶上買了一個 219 人民幣（約$250）的抽濕機，雖然機身細細，但淘寶商店聲稱可吸濕之外，更有淨化空氣功能，因此決定入手。殊不知網民開機抽了一整晚，結果水箱只有一滴水，基本上沒有什麼作用。

淘寶電器隱憂

正如一開始說的一樣，就算淘寶電器品質沒有問題，但仍存在中港電壓不同的隱憂，就算用轉插也未必能解決。hashTECH 曾訪問理工大學電機及工程學系教授鄭家偉，其指出轉插器有機會出現接觸不良的問題，有導致電阻過大，從而令插頭過熱。因此，可能因要長期使用轉插推動淘寶電器，或會出現過熱，甚至起火的問題。

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同時，淘寶上的品牌眾多，如果購買未知品牌或未經認證的電器，亦存在短路、過熱的問題。而且當電器出現問題時，也難以追訴源頭和保養維修，因此建議買電器應選擇有質量保證和安全認證的品牌，以及行貨。

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資料來源：Facebook@淘寶開心share