洗衣機保養4招｜不論前置式、頂揭式及葉輪式洗衣機，其出現毛病的機會率都不相上下，主要壞機的原因都是與使用習慣有關。消委會曾分享5招延長洗衣機壽命秘訣，原來脫水轉速快慢都會影響。



1. 避免過度負荷洗衣機

當洗衣機進行脫水時，機內吸滿水的衣物高速旋轉，形成強大的離心力。如果放入過多的衣物，滾筒的擺動幅度會更大，容易造成機件耗損。因此，應避免一次過洗太大量衣物，同時洗衣前應該清理衣物內的所有雜物，如錢幣、鎖匙等，並避免過度負荷洗衣機。

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2. 減少脫水轉速

如果洗衣機具有可調校的脫水轉速，建議將脫水轉速設定在1,200轉以下，以減少機械損耗和對衣物的磨損。同時，最好盡量使用較低的溫度洗衣。如果家中沒有小孩，洗衣後應打開洗衣機的門，讓機器通風，以免濕氣積聚。

3. 按照說明書使用洗衣劑

在放入洗衣粉或洗衣液之前，請先閱讀產品包裝上的建議使用份量，避免放入過多份量，導致洗衣時產生過多泡沫，影響洗衣機的運作。此外，定期清理洗衣粉/劑格，避免長期積累化學劑，影響操作。洗衣液比洗衣粉易於溶解，可以發揮更佳效果，除了更潔淨和對衣物磨損較少，滾筒上的殘留也較少。

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4. 定期清潔隔濾器和滾筒

請定期清理棉絨隔濾器上積聚的衣物纖維細絲，以防止阻礙排水。此外，洗衣機使用一段時間後會有污垢和殘留洗衣劑積聚在滾筒的隱蔽地方，可能會降低洗衣效果。一些洗衣機設有「滾筒清潔」程序，用戶可以按照說明書指示，每月至少啟動一次。有些說明書建議在清潔時加入洗衣機滾筒清潔劑（可從家品店或超市購買），以加強清潔效果。即使洗衣機沒有「滾筒清潔」程序，用戶也可以定期以高水溫設定（如果有的話），空機啟動洗衣程序（不放入衣物和洗衣劑）以清潔滾筒。

5. 定期檢查洗衣機的機門和膠喉

定期檢查前置式洗衣機的機門塑膠封邊，清理積聚的塵埃和雜物。同時，如果發現洗衣機入水時間比平時長，請檢查入水膠喉和過濾器是否有堵塞。