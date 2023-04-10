支付寶、微信、八達通｜中國三大電子錢包懶人包｜免國內銀行戶口

支付寶、微信、八達通，中國三大電子錢包懶人包，免國內銀行戶口都可以在國內消費｜返中國國內出行，無論call車、購物或飲食等，都最好準備定電子錢包。支付寶、WeChat微信支付等多個選擇，是否一定需要申請國內銀行戶口才可以使用呢？其實，要用這些電子錢包，有不少方法可以免國內戶口都可以消費使用，而且就連香港人必用的「八達通」都可以在國內消費，可以如何做到呢？下文立刻為大家介紹。



1. AlipayHK、WeChat Pay香港錢包國內使用

在香港早已推出一段時間的 WeChat Pay 以及 AliPay HK 目前都分別支援「跨境支付」功能，香港用戶不需要在 App 內綁定內地銀行戶口，都一樣可以在中國內地以香港版本的 WeChat Pay 及 AliPay HK 進行 QR Code 方式電子支付，系統會自動將人民幣兌換成港幣在用戶的餘額中扣除款項，故亦毋須預先轉換錢包地區或兌換人民幣。

詳情即睇👉 北上免檢過關、4大手機跨境支付懶人包 免預先兌換人民幣

2. 支付寶、微信支付 免國內銀行戶口消費

雖然開國內版支付寶或WeChat Pay中國錢包（微信支付）都可以利用香港電話登記開戶，但要入錢並不容易，以往需要在國內開銀行戶口才可以簡單使用。不過最近中國支付寶，不再需要國內銀行戶口，更免手續費下直接港元跨境匯款，方便大家國內旅行消費。

AlipayHK及中國支付寶互相跨境匯款，達成指定條件後匯款免手續費，令大家更簡易地返國內消費。 詳情教學👉中國支付寶免連國內銀行都可在國內消費｜港幣直接轉賬免手續費

返國內消費，最好準備中國手機支付會較好。

3. 支付寶、微信支付 免國內銀行戶口 方法2

如果沒有中國內地銀行戶口，除了上述的匯款方式入錢外，便是親友利用「親屬卡」或「親情卡」，分享戶口錢包或銀行戶口，可讓親友就算沒有國內戶口，都可以消費。

無論中國支付寶或微信支付，都有名為「親屬卡」或「親情卡」的功能，可以將它分享至親朋戚友後，便可以分享自己的電子錢包內的儲值金額，或直接使用自己的國內銀行戶口，令親朋的錢包就算沒有連結國內銀行戶口，都可以連結自己的戶口消費。亦即是代表一個家庭只需要有其中一位擁有國內戶口、或入了金錢的電子錢包賬戶，便可以分享多個戶口使用，非常好用。

詳細使用方法👉 中國支付寶／微信錢包免掛國內銀行消費｜親屬卡／親情卡使用教學

利用親情卡／親屬卡分享給親朋戚友後，便可以分享自己戶口內的金額或銀行戶口，讓親朋消費。

支付寶／微信支付 親屬卡／親情卡 設定及使用教學👇👇

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4. 八達通 電子錢包App直接於國內消費

除了用支付寶、微信支付電子錢包外，其實如果大家有八達通app，亦都可以用於國內消費之用，而且開通方法十分簡單，而且又不需要連結國內銀行戶口，直接港幣結算，同樣方便。

香港八達通app新增了「電子錢包Pro」的功能，它可以用於一般網上消費外，最重要是它增添「中國國內」錢包，可以直接於國內購物消費。於國內消費時直接扣戶口內的餘額數，不單不需要連結國內銀行戶口，亦不需要連結信用卡資料，充值幾多用幾多，加上即時港幣兌換人民幣消費，對於港人而言非常方便兼安全。

詳盡使用教學 👉八達通中國實試｜免國內銀行戶口直接港幣消費｜手機錢包開通教學

直接利用八達通手機app內的電子錢包直接於國內不同店鋪消費，無論出QR Code或掃店鋪code付款都可。

八達通電子錢包Pro開通＋使用教學👇👇

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八達通電子錢包Pro 中國消費教學👇👇

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