手機電池保養冷知識｜手機無電的不安肯定有很多用家都體會過，甚至有疑問為什麼部手機用了沒多久，電池續航力就大不如前，其實這好可能與你的使用習慣有關。消委會曾分享過4個使用鋰電池的冷51，學識有助延長電池壽命。



1. 應該在電池剩餘多少電量時充電？

答案：建議在20%以上

實際上，在鋰電池剩餘20%電量時充電，相較於讓電量耗盡再充電，壽命可延長約50%。建議將電量維持在20%至80%之間，同時，應避免電池使用至完全無電，有助於延長壽命。

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2. 短時間多次充電會加速鋰電池衰老嗎？

答案：不會。

例如，將電話從30%充至40%並不會加速鋰電池衰老。相反，等待電量耗盡再充電或經常充滿電會加速衰老。因此，避免讓鋰電池長時間保持充滿狀態。部分設備提供保護電池的充電模式，限制充電至約60%或自動調整速度，減少滿電時間，可考慮使用這些功能。

如 iPhone 的「最佳化電池充電」，當 iPhone 充電超過 80% 時，就會減慢充電速度至完全滿電，來減低對電池的耗損，提升電池的壽命。iPhone 更會學習用戶的日常充電習慣，預測即將長時間充電，才會啟動「最佳化電池充電」功能，如在睡覺時連續充電6～8小時。

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3. 快充是否可能加速鋰電池衰老？

答案：有可能。

快速充電過程中，鋰電池溫度較高，可能加速衰老。若可行，建議使用較低電壓和電流充電。

4. 過低的環境溫度會影響鋰電池壽命嗎？

答案：會。

過高（例如高於攝氏35度）或過低（例如低於攝氏0度）的溫度均可能縮短鋰電池壽命。因此，在寒冷環境中，將不使用的鋰電池（如相機備用電池）及內置鋰電池的產品放入保溫袋中。