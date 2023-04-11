風扇慳電技巧｜天氣逐漸炎熱，但又未到必須開冷氣的時候，部分人為了解溫會選擇開風扇，但原來初夏首次開風扇前，做多一步就能更慳電。台灣家電達人「486先生」分享風扇慳電方法，同時教揀AC/DC風扇，到底哪一款比較好？



開風扇前須再清潔

可能有很多家庭在進入冬季前，都會把風扇清潔一次才收起來。而「486先生」指出，風扇經歷一個冬季後，扇葉和摩打或已積了不少灰塵，容易影響風扇轉動並加大電力負擔。因此再次使用時應清潔風扇，以延長使用壽命和令其更慳電。想將風扇徹底清潔，可以參考日本家居清潔整理 YouTube 頻道「aidog channel」的教學，教你連摩打都徹底清潔。

三上悠亞YouTube真空執行李 介紹愛用Gadget 觀眾眼球全都錯重點

👇風扇8步清潔教學👇👇

+ 4

AC vs DC 風扇

市面上買到的風扇，會根據電流的輸入方式區分為AC（交流電）和DC（直流電），最大的分別是，DC風扇的電壓較固定，透過與磁鐵之間的電磁效應原理帶動運轉，大幅降低摩擦動能消耗，直接通過控制電路就能決定轉速，因此能降低在運作期間的耗電，同時在控制噪音表現更好。不過，DC風扇普遍比AC風扇售價高，入手前可先比較一下自己的使用需要。

深圳地鐵出行攻略｜5個Apps必裝！年過這個歲數還可以免費任搭

👇👇消委會比較14款循環扇👇👇

+ 12

資料來源：aidog channel、消委會