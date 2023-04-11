洗衣機洗衫防霉味｜洗衫日子最怕下雨、濕度高，令衣物難乾之餘，更有機會令衣物出現霉味。日本節目《news every. 「知りたいッ！」》就分享在梅雨季，如果使用洗衣機令衣物不會出現霉味的3招方法，原來洗衣粉越落會令衣物更有機會發臭。



洗衣粉落多一點能去除臭味？

因為擔心污垢和臭味，所以加多點洗衣粉是正確的嗎？ 答案是：錯誤。「知りたいッ！」指出，即使加了很多洗衣粉或柔軟劑，也不會令霉味不出現。相反，如果加太多，衣服上會殘留洗衣粉或柔軟劑，無法沖洗乾淨，反而會增加臭味的來源，同時有機會積蓄在洗衣機內，令機身加快損耗。因此，應使用適量的洗衣粉洗衫。

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正確的乾衣時間、地點

下雨天不能把衣服晾出時，最好的乾衣地點其實是室內狹小的房間中，因為如果使用抽濕機，加上風扇的話，在狹小的房間可以更有效地降低濕度。雖然很多人在寬敞的客廳晾衣服，但使用抽濕機或浴室烘乾機等設備時，在浴室或較細的房間會有更好效果。

節目向名古屋文化短期大學的校長成瀬正春查詢，了解衣物會有臭味的原因，是人身上的莫拉氏菌附在衣物上時，會排出類似於糞便的物質，這些物質就是霉味的源頭。此外，這種細菌一旦附著在衣物上，就很難去除。經調查發現，下雨天需要至少8小時才能完全晾乾衣物，會最容易滋生這種細菌。但是，這種細菌也有弱點，就是對高溫敏感。

因此將40℃至50℃的熱水倒入容器中，加入洗衣粉溶解，然後在洗衣前浸泡30分鐘左右，可以有效去除細菌。為了避免產生異味，最重要的是晾乾的時間，導致異味的莫拉氏菌會在洗衣後5小時大量繁殖，因此建議在洗衣後5小時內完成乾衣。

資料來源：《news every. 「知りたいッ！」》

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