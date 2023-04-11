2023年消費券4月16日就派發了，如果你打算以這筆零用錢買耳機，又敢唔敢擔用盡頭一筆$3000蚊，一步到位選購記者暫時試過最好聲的藍牙耳機NOBLE FoKus Mystique ？



施了黑魔法的藍牙耳機

Noble Audio是一家美國影音公司，它的主腦人Dr. John Moulton有「巫師 Wizard」之稱，喻意他可以將耳機的音色玩得出神入化。本來Noble只生產萬元級別的頂級入耳式耳機，但近年都有將技術及最出色的用料下放至藍牙市場。

NOBLE FoKus Mystique 藍牙耳機開箱評測（鍾世傑 攝）

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人手製造CM級耳機面板

而今次這對NOBLE FoKus Mystique 可謂集大成之完全體，耳機面板的設計尤如CM客製化耳機般閃爍高貴，圖案是由美國工場技師逐隻手油上去，所以隻隻樣表都不一樣；其外殼物料則出色的3D耳型打印技術製成，符合人體工學、貼耳又隔音。

NOBLE FoKus Mystique 藍牙耳機開箱評測

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充電盒磨沙表面手感好

它的充電盒磨沙表面手感很好，全金屬製造好墜手，最喜歡它的蓋子打開後不會常常掉下來，盒內有個Pairing鍵，不必取出耳機，長按一次即能重新開動paring mode駁手機，比較弱是沒有對應無線充電功能。耳機本身可用7.5小時，連耳機盒可共用 70 小時。

它的充電盒磨沙表面手感很好，全金屬製造好墜手（鍾世傑 攝）

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低音爽快有勁仲夠大聲

NOBLE FoKus Mystique 更使用了藍牙耳機少見、極之講究的使用8.2mm 動圈、KNO附LEs雙動鐵單元組成，帶來其他單動圈耳機無法比爾的高層次感及分析力，記者首次試戴，聽一快一漫歌曲，很快就清楚知道： FoKus Mystique 可能係現時最靚聲之選！」以AptX （對應 SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive）駁DAP試聽歌曲，其低音非常爽又有力，是tune得有點兒味精的風格，但卻完全沒有影響到中位人聲樂器的表現，聽完一次就會喜歡。而且它沒有一般強調貴價、多單元藍牙耳機的一貫通病－－細聲，推至70％音量已經非常搶耳。

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通話麻麻

不過它不是沒有弱點的，NOBLE FoKus Mystique 全面傾向聽歌好表現，對於通話接收方面水準不太高。雖然它有ambient sound通透模式，但效果不算太自然，總之夠用就好，方便你不必常常要脫下耳機與人溝通。而且其手機app寫得不錯，EQ調音、連接一目撩然。不像某些歐美耳機廠，出藍牙時個連接app似小學生功課。

評分：88Pts

簡單講，如果你肯畀錢，想出街不必被耳機線拖累，又對音色有一定要求，NOBLE FoKus Mystique 藍牙耳機是你3K以內最好選擇，它的音色沒有一絲含糊的位置，尤其適合聽rock聽pop的用家。

特制8.2mm效膜動園單元及KNOWLES雙動鐵軍元

頻率響應：20Hz-20kHz

藍牙版本：Bluetoathe5.2

藍牙規範：HFp、HSp、A2DP、AVRCP 音頻格式：AAC、SBC、AptX、AptxAdaptive®

音頻格式：24bit48kHz、16bit48kHz、16bit44.1kHz

數據速率：276kbps和420kbps

充電規格：Type-C有線充電，不支援PD快充

耳機電池容量：45mAh（單邊）、90mAh（一對】（50%音量可以播放7.5小時）

充電盒容量：500mAh（可提供30小時額外)

售價：$2,980（ECT / 3188 0767）

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