Apple 將在下半年推出 iPhone 15系列和 iOS 17，彭博記者 Mark Gurman 率先公布了幾項用家會關心的功能，包括支援 Apple AR/VR 頭戴裝置、可在第三方下載 App、升級 Siri 等。以下一起先睹為快，搶先看 iOS 17 的升級功能。



1）支援Apple AR/VR 頭戴裝置

傳得非常熱烈的 Apple AR/VR 頭戴裝置，有可能將在 WWDC 2023 面世，而 iOS 17 亦傳出加入 xrOS 系統的應用支援，可以用 iPhone 連接 AR/VR 頭戴裝置，令傳了多年的 Apple 頭戴裝置即將推出的消息更可信，不過價格就不是那麼平易近人就是了。

2）第三方下載App

現時 iPhone 要下載 App，基本上都要從 App Store 中下載，但部分進不了 App Store或不同地區的 App，就令用家下載時較為不便。彭博早前指出，Apple 會因應歐洲的規範，將為 App Store 作改動，包括允許 iPhone/iPad 透過第三方下載 App。

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3）升級版Siri

首先有傳會把「Hey Siri」的指令，縮短成「Siri」即可。另外，由於 ChatGPT 的出現，令各種的 AI 如雨後春筍出現，Siri 的性能已漸漸被拉開，因此預計 iOS 17 會提升 Siri 的性能，以追上 AI 的發展。

4）升級Apple CarPlay

早在 WWDC 2022 就已經公布了，新一代的 Apple CarPlay 將在 2023 年底推出，即很大機會隨 iOS 17 公開，將可自動適應不同的中控螢幕佈局，提供更多樣化錶板風格和顯示效果。

新 Apple CarPlay（MacRumors圖片）

5）Apple Music Classical

Apple 在 2021 年收購了 Primephonic，為 Apple Music 用戶提供古典音樂串流服務，而今年 3 月也向多個國家推出「Apple Music Classical」，不過香港未能使用，iOS 17 版本後，有機會把服務推展到全球用戶。

6）動態島2.0

iPhone 14系列只有 Pro 和 Pro Max 支援動態島，而iPhone 15 系列傳 4 款新機都會配置動態島，因為 iOS 17 的新功能中，動態島相信是其中一個升級重點，強調 iPhone 能如何利用動態島，提升使用的方便程度。

iOS 17 支援機款

早前有傳 iOS 17 將會不支援 iPhone X、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus，不過由《MacRumors》論壇網民爆料的最新資料中，iOS 17 或重新支援以上 3 款手機，不過部分的功能沒法在舊機中運作。

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