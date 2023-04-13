消費券2023 將於4月16日派發第一期 $3,000，各大電器商的網店都陸續推出消費券優惠，包括豐澤、友和、電器幫等。除了各種人熱家器大特價外，更有各消費券支付平台的優惠碼，使用後可以再折上折。



豐澤消費券優惠

豐澤將在 16日推出「豐澤抵得祭」活動，而現時已率先在其 Facebook 專頁上，舉行「全城撳價最低1折」活動，6件產品只要「like」數達標，在「豐澤抵得祭」期間將會以最抵 1折推出，包括Dyson Supersonic HD08風筒､Oculus Quest 2 VR眼鏡及虛擬實境器 ､飛利浦 ADD6920 RO純淨飲水機等。在活動推出後，亦在再更新有什麼抵買產品推介。

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友和消費券優惠

友和網店支援Alipay HK、BoC Pay、八達通、PayMe、Tap & Go以及WeChat Pay6大支付平台，優惠合共 $430， 只要用該平台支付，再滿足消費條件/優惠碼，即可折上折，如用 Alipay HK 買$500 再輸入「ALIPAYHK25」，即可再減$25。另外，多款人氣家電在13/20/27號，都有閃購價低至1折，以上日子記得到友和官網搶購。

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電器幫消費券優惠

電器幫由即日起至4月30日，都有消費券2023「3重購物獎賞」，過萬件產品激減低至３折，4月17日更推出「超級閃購週」，每日都有30年產品限量閃購。同時，即日起至4月15日期間派發 $420 的限量優惠券，買滿指定金額並輸入優惠碼，即可享額外折扣。

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音響優惠

在消費券推出期間，於Zalora、LOG-ON、Apita、CD Warehouse，購買Adidas Z.N.E. 01耳機即送Foot Locker $50 購物禮券；買Z.N.E. 01 ANC、FWD-02 Sport、RPT-02 SOL即送 Foot Locker $150 購物禮券。另外，在MoMA、Homeless、誠品、Zalora購買Marshall Emberton，即可享消費券優惠減$400（優惠價$1,099）入手。