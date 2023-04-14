WhatsApp保安功能防騎劫｜早前分享過近日又再出現盜用 WhatsApp 的騙案，警方更在 Facebook 專頁教 3 招保障帳號安全，而 WhatsApp 同時也公布未來幾個月內，將會推出 3 項全新的保安功能，而且大多是在背景完成，用戶無需額外設定，就能加強帳號的安全。



1）帳戶防護

在新功能推出後，當用戶需要在新裝置上使用 WhatsApp 帳戶時，WhatsApp 會進行額外的保安檢查，以確保這是用戶本人的決定。這包括在舊裝置上進行詢問，以確認用戶確實想要將帳戶轉移到新裝置。因此，如果有人嘗試盜用該帳戶，這項功能將有助於提醒用戶帳戶正被嘗試盜取。

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（圖片來源：WhatsApp）

2）裝置驗證

流動裝置惡意程式是當今用戶私隱和安全的最大威脅之一，一不小心就可能會誤載惡意程式。為了進一步防範這個問題，WhatsApp 新增了多項檢查來驗證帳戶，並提供更妥善的保護，以防止裝置被入侵。所有這些檢查都將在背後自動進行，用戶可不需要採取任何行動就能得到額外的保護。

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3）自動安全代碼

WhatsApp 一直提供安全代碼驗證功能（與其他聯絡人之間的端對端加密對話都有一組唯一的安全代碼），讓注重安全的用戶確保他們的訊息只發送給想要的接收者。更新後，會簡化手動檢查加密的程序，推出以「關鍵資訊公開」程序為建立依據的保安功能，讓用戶自動確認目前所使用的是否為安全連線。