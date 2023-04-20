中國旅遊出行必用9大apps，電子錢包、八達通、搭車、地圖、叫車、搵食必用｜近來中國開關後，閒時北上回國內食玩的機會更多。手機內最好準備定以下的apps，無論食玩、消費、搭車等都更加方便，包括各類電子錢包、地圖app、call車、搵食app等。



1. 電子錢包



必裝apps：AlipayHK、中國版支付寶、WeChat、八達通、云閃付

近年中國國內電子錢包非常盛行，基本上絕大部份店鋪任何消費都已經可以用手機支付，而且不少店鋪難以現金消費，因此準備定對應國內消費的電子錢包絕對是必要的事。近來「AlipayHK（國際版支付寶）」、「香港版WeChat」以及「八達通電子錢包」（銀聯debit card）都已經在大部份國內大大小小店鋪消費。另外，AlipayHK可開啟中國乘車碼，於深圳等多個地方直接以二維碼搭鐵路，同樣方便。

返國內消費，最好準備中國手機支付會較好。

如果想在一些「個體戶」小店或某一些app內消費，因為只限使用國內電子錢包，便需要如中國版支付寶以及WeChat Pay（微信支付中國錢包）。而記者消費方面，十分推薦使用中國版支付寶，因為不單只需要香港電話號碼便可以開戶，而且毋需要中國銀行戶口都可以利用「AlipayHK」匯款入錢包內使用（匯一定額便可以免手續費）。

👉支付寶、微信、八達通｜中國三大電子錢包懶人包｜免國內銀行戶口

而功能上WeChat則可以利用app內的小程式（香港版都可用），來準備過關用的黑碼、在不少食肆order食物等（比支付寶的小程式更全面）。

另外，如果大家有銀聯信用卡的話，大可以安裝「云閃付」app，便可以直接在國內支援「云閃付」的店鋪以信用卡直接以港幣消費。

各app的使用詳情可參看以下文章👇👇

👉 中國支付寶／微信錢包免掛國內銀行消費｜親屬卡／親情卡使用教學

👉 通關｜北上免檢過關、4大手機跨境支付懶人包 免預先兌換人民幣

👉 八達通中國實試｜免國內銀行戶口直接港幣消費｜手機錢包開通教學

👉 中國支付寶免連國內銀行都可在國內消費｜港幣直接轉賬免手續費

2. 地圖／打車



必裝apps：高德地圖、WeChat小程式「滴滴出行」

在國內基本上如要搵路，Google Maps基本上是無用，一定要安裝如「高德地圖」等國內製作的地圖，因為都比外國製作的地方準確度及詳細程度高得多。而且高德地圖可以搵地方外，更可以直接「call的士／打車」，過程相當簡單方便，價錢亦比在馬路上直接截的更為便宜，因此時常北上的朋友必裝。另外，WeChat內的小程式都有「滴滴出行」，同樣是國內著名的打車app，十分實用。

在中國內地call車比街上截的士便宜得多。

👉 中國國內call車／打的兩大方法實測｜滴滴出行／高德地圖使用教學

3. 搵食



必裝apps：大眾點評、美團

除了要準備好電子錢包之外，第二樣最重要便是「搵食」apps，可以幫你找到高分食店、又可以book枱預約，更可以更優惠的價錢「團購」優惠券。

上國內旅行時，用app搵食十分重要。

👉 中國搵食必用兩大Apps使用教學｜搵餐廳／預約book枱／團購優惠券

4. 快速過關



必裝apps：非觸式e道、WeChat小程式「海關旅客指尖服務」

健康申報二維碼／黑碼 可以簡易1步取得

近年香港政府推出非觸式e道app，旅客出國至中國國內或外國，都可以只需要利用手機app，取代身份證過關認證，非常方便。另外，現時回中國仍需要申請「黑碼」（健康申明表）才可，只需要利用WeChat內的小程式「海關旅客指尖服務」，只需要撳一個步驟，便可以立刻取得黑碼，非常方便。申請非觸式e道app，更可以取代身份證過關，同樣極之方便。

餘取得黑碼兩個方法

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👉非觸式e道免身份證手機快速過關｜國內或外國旅行必用｜設定教學

👉 健康申報二維碼／黑碼｜新方法簡化網上申請 1步取得黑碼｜附連結

👇其他返中國國內旅行實用連結👇



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