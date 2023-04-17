油價每年狂加，很多車主都苦不堪言，甚至陸續轉戰電動車，以節省油費。不過買賣1、2手電動車時，消委會發現有不少買賣爭議，如零件短缺、交車期有誤、車價突然變動等，如你正想入手電動車，不妨先參考以下個案，避免買車時誤觸陷阱。



訂車後無預警Cut功能

第一個個案中，事主杜先生向 A 公司支付訂金預訂電動車後，收到流傳因晶片短缺，該電動車原有標配的輔助泊車功能會被刪除，不過杜先生沒有收到 A 公司的通知，故主動查詢。 A 公司回覆消息屬實，會作出補償或接受客戶退訂。由於不知晶片何時恢復供應，如先退訂後再重新預訂，該款車可能會加價，因此杜先生不希望退訂。

消委會介入後，A公司提供 3 個方案：升級車內裝飾架材質和贈送品牌紀念車頭標飾（共值$18,000）；延遲訂單的生產期，不過客戶要自行承擔新車價；取消訂單及退回訂金。最後經磋商，杜先生唯有選擇升級車內裝飾架材質，作為刪除輔助泊車功能的補償。

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已預訂電動車卻要支付新車價

第二個個案即是關小姐在 2022 年 3 月，向 B 公司預訂電動車，同時表明要 2023 年製造的車，於 2023 年交車，這要求亦獲 B 公司職員確認。惟在 2022 年 9 月，B 公司突然向關小姐發出交車通知，要求 7 日內回覆，否則可能會視作取消訂單，訂金將不獲退回。由於在訂車時已議訂好 2023 年作交車，因為拒絕該安排，不過 B 公司卻指，如要 2023 年製的車，車價要增加 $70,000，同時車輛首次登記稅增加約$38,000。

消委會介入後，B 公司提供 4 個方案：取消訂單及退回訂金；2023年交車，車價和稅都不變，但會取消原有的「自動輔助駕駛」功能，及由全輪驅動改為後輪驅動；2023年交車，配置和車價不變，但關小姐要自行支付增加的首次登記稅；接受2022年交車，配置和稅項不變。關小姐唯有選擇自行支付增加的首次登記稅，以換來 2023 年交車。

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小心買2手電動車的充電安排

與以上兩個個案不同，買2手電動車同樣要小心。霍先生向 C公司購入車齡 5 年的 2手電動車，簽約時 C 公司承諾該車享有電動車廠提供的永久免費充電服務，並在合約上標明，如未能使用該服務會全額退款。惟霍先生向車廠登記時，卻得知永久免費充電服務只提供予首位車主，不能轉讓。C公司得悉後，接示下月會有另一輛同款同年份電動車，可使用永久免費充電服務，建議到時為共換車，但到該月份時，C公司卻表示沒有車可換，更拒絕退款。

消委會介入後，C公司才表示以為永久免費充電服務能過戶，並非存心欺騙，願意退款$15,000作充電補貼，而霍先生亦接近退款。

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消委會提醒，不論購買1、2手電動車，都應確保賣方把車況、配置列入合約中，並細閱如賣方未能履行合約條款時交易會如何處理，保障交車時出現違約情況也能追究。同時，買2手電動車要應注意車齡、轉手次數、牌費到期日及車況，最好安排試車和找車行驗車，確保車況良好。

資料來源：消委會