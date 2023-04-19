iPhone 二手機｜在智能手機市場，並不止得一手新機有人捧場，一些品相良好的二手手機往往是預算有限的用戶寵兒，而在這一方面的市場，iPhone 系列機明顯比 Android 機更為吃香。



iPhone 系列成最搶手二手機

Swappa 是一間於美國專營二手手機回收及買賣的公司，並會不定期發表旗下手機的交易數據，在不久前 Swappa 就公布了 2023 年 3 月經他們出售的二手手機銷量排行榜。

在榜單十大當中，不同年份推出 iPhone 型號就佔據了 8 個席位，而且排名還相當靠前，可以擠進榜內的 Android 機種，就只有排第 7 的 Google Pixel 6 以及排行第 9 的 Samsung Galaxy S21。

可以上榜的 Android 機種基本上在新推出時都算是熱門機型，而且推出的時間也僅為 2 年左右，但有趣的是，在二手交易榜上可以排名比他們更前的有不少是相對較舊型號的入門階級 iPhone，包括 iPhone SE2 以及 iPhone XR。

二手價已經調整至近＄1100 港幣就可以買到的 iPhone SE（2020），在 Swappa 榜上穩佔第二位（林勇 攝）

這些舊型號已經推出市場達 4～5 年的時間，反映手機用戶在購買二手機時，寧選擇較舊型號的 iPhone，都不會選擇同價位但較新型號的 Android 手機。

舊 iPhone 性價比更高？

此現象不單在美國市場可以見到，即使是回到香港、甚或放眼國際市場，同樣的情況亦相當普遍，背後的原因其實相當簡單，而這亦成為 Apple 逐步推高市佔的秘密。

同型號的 iPhone 機種，目前在香港的二手市場依然有價有市（圖 Carousell）

目前可以購買到的平價 iPhone，最便宜為上述的 iPhone SE 2 以及 iPhone XR 等，價格可以達到＄1000～1500 左右就有交易，然而即使是數年前推出的 iPhone、未能享有最高級的功能，其在操作上與嶄新的 iPhone 沒有太大分別，而且在 Apple 的軟件更新政策之下，這些舊 iPhone 在未來 2～3 年還可繼續得到最新版本的軟件、搞不好可再戰幾年。

舊 iPhone 正成為 Apple 吸納 Android 用家的入口

然而反觀同價位的新 Android 機，沒錯價格上是夠便宜，但手機廠商為這些入門機配置的硬件往往是市場最低階，操作反應遲緩是常有之事。

可以在千元級別買到的 Android 機種如 Samsung Galaxy A13，雖然在推出頭一年銷量不俗，但往後在二手市場難免乏人問津（圖 Expert Reviews）

再加上廠商不太會為這些入門機撥出額外的開發資源，可以預計手機在購買之後就不會有任何大型軟件更新為手機提供新的功能，長遠而言，對於預算有限的用戶來說，平價 Android 機的性價比其實比舊 iPhone 低。

而一但 Android 用戶轉用 iPhone，iOS 系統強大的黏著性就成為了 Apple 的最強武器。在習慣了 iPhone 的操作之後，手機用戶要回歸 Android 就非常困難，反觀今日購買二手 iPhone 的用家，在往後預算充裕之時就會優先考慮購買 iPhone，成為未來 iPhone 銷售的養份。

二手手機交易 8 點注意事項、買／賣機都要留神

手機乃是相當貼身的科技用品，買得二手機，就要預期手機的保養期已過、甚或所剩無幾，如果日後出現故障，買家基本上只能尋求第三方維修方案。故除了買家要檢查清楚手機狀況、賣家方面亦有責任協助買方測試手機功能，以免在交易後才發現問題。

一般網上交易的鐵律：相約在明亮而有一定人流的地方進行手機交易，方便買家檢查手機之餘，雙方的錢銀交收亦更有保障（圖 網上圖片）

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