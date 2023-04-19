港島大停電｜今日（4月19日）凌晨港島區灣仔、筲箕灣、太古城及鴨脷洲等多個地區突然停電，當中北角及杏花邨等地尤其嚴重，雖然港燈搶修下約1小時就陸續恢復供電，但仍令人擔心，如果半夜發生像2022年元朗發生的大停電情況，沒冷氣最多熱一晚，但如果雪櫃停一晚，所有食品都會報銷。消委會曾評比市面 17 款雪櫃在停電時的保冷效能，部份雪櫃在沒有供電情況下，仍能保冷達12小時。



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消委會測試｜包括市面熱門品牌

消委會這次測試樣本品牌包括：找來伊萊克斯、三菱電機、金章、Panasonic、惠而浦、東芝等熱門品牌的雪櫃，並細分為大型三門﹑中型雙門及小型款式。消委發現冷卻食物的時間表現參差，最大差幅逾一倍。此外亦有提到慳電方面，中型雙門無霜雪櫃全年電費，比小型直冷式雪櫃耗電高逾七成。

👇👇消委會評比 17款中小型雪櫃👇👇

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停電保冷效能

雪櫃除了製冷能力也要看隔熱及保冷性能，出色的型號就算在停電時，也能保持有限度的保冷能力，在停電的情況下盡顯優勢。在今次消委測試中，以三菱電機（MR-CX39EN-PS-H／6,280）保冷能力表現最好，停電保冷可達 12 小時 27 分鐘。其次金章（ZTB2000A-A／$3,190）也錄得 11 小時 26 分鐘成績，同獲 4.5星總分。

保冷效能 Top 5：

1）三菱電機 MR-CX39EN-PS-H／12 小時 27 分鐘

2）金章 ZTB2000A-A／11 小時 26 分鐘

3）Panasonic NR-BB251Q／10 小時 11 分鐘

4）豐澤 FDG145B19S／8 小時 40 分鐘

5）東芝 GR-A25HS／8 小時 34 分鐘



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資料來源：消委會