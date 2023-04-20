新款手機除了功能的升級外，電量的提升也是很多用家關注的地方。打開手機螢幕使用時間，應該很多人都超過5~6小時，甚至超過 8 小時也不在話下，因此手機的續航力長短，極影響日常使用習慣和方便程度。想找一部續航力長的手機，就要參考以下 Tom's Guide 測試的報告，發現 iPhone 14 Pro Max 竟只排到第 3 位，而頭兩位都來自同一品牌。



iPhone 14 Pro Max 得第三

Tom's Guide 在美國市場上找來多款手機，進行電池續航力測試，把所有測試手機的螢幕亮度設為 15Nits，同時啟動 5G 網絡一直使用手機，直接電量完全耗盡。發現當中有部分手機的續航力低於 10 時間，並同時把表現最好的 15 部手機列出，得到 2023 年手機續航力 Top 15 榜。

二手手機榜2023揭怪現象：用家寧買4年舊iPhone都不買新Android？

👇👇2023年最佳續航力手機排名👇👇

+ 8

如果想找一部電池續航力長的手機，Asus ROG Phone 7 Ultimate電池表現有驚喜，測試中能夠持續18.5小時。Tom's Guide 報告指這歸功於該設備的 6000mAh 電池和高效的 Snapdragon 8 Gen 2芯片。而一直被果迷推舉為「電量王」的 Pro Max 系列最部款 iPhone 14 Pro Max，即能持續使用13小時39分鐘，掛在第三位，撇開兩款電競手機，iPhone 14 Pro Max 的電池表現亦令人滿意。

Netflix禁共享帳號政策推遲 官方解釋原因＋實施日｜破解方法公開

電池容量≠續航力

很多用家買電話時，都會直接比較手機電池的 mAh 數值，認為越高等於續航力越好。當然，如兩部手機的 mAh 相差很大，的確能直接比較，但其實續航力還要考慮手機晶片、螢幕的表現，如 Galaxy S23 Ultra 和 S22 Ultra 的電量同樣是 5000mAh，但實際上新一代採用的 Snapdragon 8 Gen 2 更為慳電。

資料來源：Tom's Guide