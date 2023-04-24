去東京旅行，必定要逛一逛新宿歌舞伎町，而在 4 月更開幕樓高 48 層的「東急歌舞伎町TOWER」，3樓更有大型娛樂中心「namco Tokyo」，同一個地方就能一次過享受東京的食、玩、買。



2023 年 4 月開幕的「東急歌舞伎町TOWER」，B1～B4是新宿區最大的夜間娛樂場地「ZEROTOKYO」和展演場地「Zepp Shinjuku」，用來舉辦 DJ、音樂、空間演出；1～5F是娛樂和餐廳，包括「namco TOKYO」和「The TOKYO MATRIX」；6～10F是大型娛樂劇場和戲院；18～47F即有「HOTEL GROOVE SHINJUKU」和「BELLUSTAR TOKYO」兩間酒店選擇。

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namco Tokyo

日本必去各間大型的夾公仔店、遊戲中心，「東急歌舞伎町TOWER」亦深知旅客的需要，在 3 樓設有全層的「namco Tokyo」。有別於一般的遊戲中心，用大量霓虹燈裝飾，正門擺放著多款的扭蛋機和夾公仔機，而且當中包括夾公仔機限定的 Bandai 動漫模型，以及超大型夾公仔機，每次有人夾都引來群眾圍觀。

+ 9

同場當然不少得街機，太鼓、Mario Kart、打鱷魚等經典必玩街機，就算不是遊戲迷都一定啱玩。另外更設有「一番賞」和ONE PIECE卡牌遊戲對戰場地，如果是ONE PIECE卡牌遊戲迷，可能可以在這找到對手一決高下。

+ 3

取代期間限定的「VR ZONE SHINJUKU」，「東急歌舞伎町TOWER」4樓設有「THE TOKYO MATRIX」，今次更和「刀劍神域」合作，推出大型地下城攻略體驗設施，通常道具在各個場景各關卡中，和戰友一起解迷、打怪，最適合行街行到悶，想找一些新鮮感的旅行體驗。