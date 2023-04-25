消委會選購風扇心得｜氣溫開始逐漸上升，雖然未到必需開冷氣，但用風扇降溫實不少得。現時風扇不只是有呎吋之分，更有無扇葉、冷霧風扇等款式。消委會曾分享過揀風扇的學問，有特別需要的話就要選擇兩個較常見的特別設計和考慮要點。



無扇葉風扇

有多個品牌都開始推出無扇葉風扇，把扇葉藏在機身內，以導管把氣流引導到出風口。不只外形討好，無扇葉風扇的優點是沒有可接觸的扇葉，令家中有小孩、小動物的家庭能更放心使用。而且部分無扇葉風扇內置發熱線，提供暖風功能，適合一年四季使用，不過價格就比普通風扇高。

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冷霧風扇

除無扇葉風扇，近年亦有冷霧風扇作選擇，以超聲波震動放濕方式把濕氣從面罩吹出。看似降溫效果不錯，但其實香港的天氣較潮濕，所以用水份降溫的涼快效果有限。同時會令室內的濕度上升，用更要注意定期清洗水箱和使用潔淨清水，入手前需要留意這些限制。

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送風量要點睇？

根據消委會的測試，最直接了解風扇的送風量，選扇葉直徑較大的一般都比較高，可達到每分鐘約19立方米。同時，市面上買到的風扇，會根據電流的輸入方式區分為AC（交流電）和DC（直流電），DC風扇的輸入功率普遍較低，但發現能源效率卻未有明顯優勢，入手前最好先參考消委會的測試結果，再考慮個人使用需要選擇。

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風扇除濕氣

香港大部分時間都濕氣重，如沒有抽濕機的話，消委會建議可以考慮使用風扇。只要使用風扇以低風速吹向牆身，就可以令水分較難凝聚，減低牆身發霉的問題。

資料來源：消委會