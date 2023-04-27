消委會7大拖板安全問題｜拖板每個家庭都必不可少，但很多人使用拖板時，會忽略當中的安全風險，嚴重的甚至會出現觸電或引致火警的危機。消委會列出 7 個拖板存在的安全問題，如用家發現當中一項在家中的拖板曾有發生，就應要多加留意。



1）拖板有過熱問題

當使用拖板一段時間后，需留意是否過熱。拖板的各部分都有指定的溫升上限，以免過熱影響產品的安全。在消委會測試中，發現有些產品的溫度升超過了標準上限，無論使用多少個插座都出現這種情況。當以最大負載操作測量USB拖板的充電輸出溫度時，有些產品的 USB 電路不能做到額定電流輸出，或只能維持短時間。

消委會拖板測試

2）拖板物料不夠耐高溫

透過對拖板不同位置的塑膠進行了 650°C 及750°C 灼熱線測試。其中有2款產品的安全活門及過熱裝置底座膠料無法抵受高溫，加熱30秒後，火焰不能自行熄滅。此外，對承托帶電部分及外殼等的膠料進行 125°C 球壓測試，發現4款拖板的膠料出現了直徑超過2毫米的凹陷，顯示耐高溫能力不足。

3）開關掣耐用性有問題

消委會測試後發現，部分拖板開關15,000次後，開關掣已量得超出標準規定的接觸電壓差，有機會因此產生熱能，令支架膠料出現熱熔問題。如經常會重複開關電掣的話，需要留意電掣接觸點的電壓會不會過高，而且重複開關亦不能出現耗損。

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4）插座構造不標準

為了防以漏電，香港的插座安全規例要求，插座安全活門要在水線插入後開啟，而且宜其餘兩隻插腳同時插入才推開，但測試發現部分拖板可被單獨插腳推開，存一定的觸電風險。

5）插座不夠耐用

經消委會進行 15,000 次耐用測試後，發現有拖板的銅片出現損耗，因銅片折舊會影響通電，亦有機會導致短路問題，甚至連保險絲亦可能熔斷。如經常會將插頭插入和拔出的話，要留意銅片損耗情況。

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6）絕緣設計欠佳

要防止電器漏電，絕緣設計一定要做好，但消委會發現部分拖板的絕緣設計欠佳。由於拖板上的產品不同電壓的有電部分應有一定距離，以防短路、跳火、漏電及過熱，但部分拖板的絕緣距離不足，增加跳掣及短路的風險。當用家發現插座、銅片不穩，出現接觸不良和供電異常時，就應要馬上停止使用，避免出現過熱問題。

7）電線長期彎曲風險

很多人都習慣將電源線捲起來方便收納，但其實電線和拖板接合點的彎曲幅度通常都較大，經常彎曲和過分摺疊，有機會令電線斷開。消委會曾測試重複彎曲電源線10,000次，發現幾款產品內部的銅絲都斷開。有些型號的銅絲折斷率更高達42.5%，這意味著這些產品不夠耐用，而且存在短路風險。同時，如發現保護電線的膠條出現破損，令電線外路，亦不建議繼續使用，以免發生觸電意外。

資料來源：消委會