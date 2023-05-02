AWS Summit 香港峰會及博覽 2023｜經過四年的等待，AWS Summit 香港峰會及博覽終於回歸香港會展！2023 年度的 AWS Summit 將於 5 月 23 日假香港會展舊翼及四樓舉行，對於想要了解最新雲端技術及熱門科技趨勢的人來說，這是一個不容錯過的活動。

今年的峰會內容繼續精彩，而且緊貼科技界的熱門話題，如生成式人工智能、聊天機械人、Web 3、網絡安全和企業數碼轉型等。



40 多場深度分享、聚焦科技熱門技術話題

許多領先市場的公司將 AWS 雲端服務整合到日常業務當中，例如汽車名廠豐田 Toyota 就利用 AWS 重塑聯網汽車的開發，同時減少 80% 以上成本；以《Fortnite》、Unreal Engine 等在全球取得巨大成功的遊戲巨頭 Epic Games 更是利用了 AWS 技術為 3.5 億玩家打造極致的娛樂體驗。

2023 年度的 AWS Summit 將有超過50位專家講者及 40 場技術分享會（圖 AWS）

2023 年度的 AWS Summit 將有超過 40 場技術分享會，邀請超過50位真實客戶、業界領袖及 AWS 頂尖專家將分享多個數碼轉型的成功案例，分析他們在「後疫情」時代的最新部署，讓與會者了解雲端技術的最新發展。

AWS Summit 更提供無與倫比的面對面交流機會，你將有機會與業界頂尖人物聯繫和交流，所謂「識人好過識字」，這使得 AWS Summit 對於任何想要推進事業或尋求新機遇的人來說都是必然參與的活動。

近日香港政府宣布將大力推動 Web 3 發展，稍後時間將會正式推出虛擬資產牌照（Virtual Asset License）制度，為此 AWS Summit 更邀得一眾業界頂尖人物到場一同討論及研究虛擬資產市場的發展前景。

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「全球 AWS DeepRacer賽車冠軍杯」香港選拔賽

「全球 AWS DeepRacer賽車冠軍杯」香港選拔賽是AWS Summit 的另一重頭戲。作為全球首個由強化機器學習（Reinforced Learning）驅動的自動賽車聯賽，香港冠軍將會羸得來回機票及住宿，參與於美國拉斯維加斯 AWS re:Invent 舉辦的總決賽，與全球的優勝者決一高下。前三名的香港優勝者將獲得 AWS DeepRacer巡迴獎盃及 DeepRacer賽車一部。

這項比賽對所有 AWS Summit 參加者開放，即使完全沒有編程基礎都可以參賽！現場 AWS 專家更會教你如何建立你自己的第一個機械學習模型，確保每個人都可以輕鬆上手。

峰會現場更有 AWS 專家教你如何建立你的第一個機械學習模型，確保每個人都可以輕鬆上手。（圖 AWS）

總而言之，AWS香港峰會及博覽是一個不容錯過的年度活動。不論你是開發人員、IT專業人士、企業領袖，還是想了解最新科技熱話的在職人士，這個活動都會為你提供最新的雲端技術見解和趨勢 ，並提供親身體驗的機會。立即免費報名，與其他頂尖的雲端專家和業界領袖享受一個難忘的體驗！

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