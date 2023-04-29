日立全新變頻蒸氣護理前置式滾桶洗衣機 4大便利功能 都市人必備

洗衣時間長、洗衣後衣物滿佈皺褶，還有陣陣異味……這些都是常見的洗衣煩惱！都市人生活繁忙，要花長時間等候洗衣、熨衣、整理衣物，實在太「奢侈」。想輕鬆處理衣物，全新日立變頻蒸氣護理前置式滾桶洗衣機BD-80YFVE（8公斤）及 BD-90YFVEM（9公斤）就幫到您！此系列洗衣機具備4大便利功能，包括蒸氣洗滌、簡易熨衣、14分鐘快洗等，不但做到衣物高效潔淨、抗菌防敏，更可快速洗衣，最快14分鐘就可完成！簡易熨衣功能可大大減少洗衣時產生的衣物褶痕，節省熨衣時間，更齊備15種洗衣程式，全方位滿足用家需求。想了解此款前置式滾桶洗衣機如何解決日常煩惱、有多好用？以下為您逐一拆解重點功能。



1/ 蒸氣洗滌去除99.9%過敏原* 確保衣物潔淨衛生

衣物經常緊貼肌膚，其潔淨度固然十分重要，因乾淨的衣物可減少敏感機會，若有嬰孩的家庭就更要加倍小心，儘量避免接觸過敏原！日立全新變頻蒸氣護理前置式滾桶洗衣機特設蒸氣洗滌程式，在洗滌開始前洗衣機滾桶底部會釋放蒸氣，作為預洗護理去除衣物上的頑固污漬和污垢。更榮獲英國防敏協會的防敏感認證，有助減少衣物中的過敏原達99.9%*，包括貓、狗和花粉過敏原，以及細菌和真菌，高效潔淨功能確保衣物衛生！

*根據英國防敏協會的測試結果(2020年4月)，可減少過敏原達99.9%。

在洗滌開始前洗衣機滾桶於底部釋放蒸氣，進行預洗護理，並去除衣物上的頑固污漬和污垢。

2/ 洗衣兼熨衣？ 簡易熨衣技術減少衣物褶痕！

早上趕出門，想穿的衣服滿佈皺褶，又嫌麻煩不想熨衣？日立全新變頻蒸氣護理前置式滾桶洗衣機幫到您！簡易熨衣⁺功能於洗衣時令水位、溫度、轉速和蒸氣達至最佳化，減少衣物皺褶，助您節省熨衣時間，輕鬆整潔地出門！

⁺此技術僅在「襯衫」程序中可用。

簡易熨衣功能大大減少衣物褶痕。

3/ 無須漫長等待 14分鐘快洗超方便！

都市人生活忙碌，平日下班、聚會後回家分分鐘已接近凌晨，還要等待漫長的洗衣、晾衣時間，難免加倍疲倦。日立全新變頻蒸氣護理前置式滾桶洗衣機特設14分鐘快洗程式，可應用於日常外出，只有輕微髒污或無污漬的棉質衣物，快速清洗約2公斤內的衣物，輕鬆又方便。

4/ 漏洗衣物？打開機門添加衣物

當把髒衣服放進洗衣機時，經常會出現「漏網之魚」情況，例如是少洗了一隻襪子，只能等到下次方可再清洗。日立全新變頻蒸氣護理前置式滾桶洗衣機備有貼心的添加衣物^功能，可於洗衣途中打開機門，補放漏洗的衣物，不用再費時等候下次洗衣了！

^只限水位合適及水溫低於50℃時

日立全新變頻蒸氣護理前置式滾桶洗衣機外形時尚、設計簡約，備有白色（BD-80YFVE 8公斤）及碳灰色（BD-90YFVEM 9公斤）兩款供選擇，盡現格調感。

節能環保 智能操控 高CP值之選

除了以上4大重要功能，日立全新變頻蒸氣護理前置式滾桶洗衣機還有幾個不得不提的特點，如90°c滾桶清洗及自動沖洗洗劑盒，前者透過蒸氣軟化殘留物，後者則會沖洗洗衣劑盒及管道內殘留的洗衣粉、柔順劑等，以確保機身內部清潔。另外，洗衣機備有觸控LED顯示屏，操作簡易，更可以專屬HomeWhiz應用程式以藍牙連接操控洗衣機主要功能！

為響應環保及可持續發展，由土耳其製造的日立全新變頻蒸氣護理前置式滾桶洗衣機的滾桶採用了回收PET膠樽物料製造，2年全機免費保用及10年變頻摩打保用°，品質保證。 更獲1級能源標籤及1級用水效益標籤，環保節能、省水又慳電！

°詳情請參閱Hitachi網頁。

了解更多資料：Hitachi

（資料及相片由客戶提供）