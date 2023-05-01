ChatGPT 的應用越來越廣泛，有台灣開發者更把 ChatGPT 翻譯功能獨立抽出，設計出性能遠超 Google 翻譯的網站。只要打開網站，就能透過 ChatGPT 翻譯多國語言，更支援語音輸入／輸出、雙向設計和翻譯記錄等，重點是網站完全免費，適合去旅行語言不通時使用。



ChatGPT旅行翻譯器

顧名思義，整合了 ChatGPT 功能，可以翻譯多國語言。只要打開網頁，就能直接使用，可以輸入文字、語音輸入。頁面設計採雙向式，無需把手機完全遞給對方，方便自己和對方觀看。

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👇ChatGPT 旅行翻譯器使用教學👇

支援多國語言，而且把最常用的中、英、日、韓文放在最前，方便用家搜尋，其他語言即以亞洲、歐洲等區域整理，比以往用字母開頭的分類更易使用。ChatGPT旅行翻譯器支援觀看翻譯歷史記錄，一些較常使用的對話，無需再重複輸入，可以在翻譯記錄中直接打開。

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記者測試中-日翻譯時，發現ChatGPT並非每次都翻譯同一個結果，因此當對方看不明白翻譯文字的語法時，建議可以改一改原文內容，或按多一次翻譯，其結果可能會更為準備。

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