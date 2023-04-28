4大手機電池禁忌｜玩手機佔每日非常長的時間，有時候用太久都會感到機身發熱，很多人都不以為然，但這有機會帶來嚴重影響。印度一名 8 歲女童，在床上玩手機期間，手機突然在其枕邊爆炸直轟頭顱，送院後證實不治。



手機爆炸嚴重意外

4月24日晚，印度 Thrissur 地區一名 8 歲女童 Adithyasree，在床上用手機觀看動畫期間，手機突然爆炸，爆炸巨響連鄰居都聽到。家人趕到查看女童情況時，發現其倒在血泊之中，右手掌和面部都有嚴重受傷，送院後已回天乏術。

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根據當地報導，女童使用的是 3 年前購入的紅米手機，而在意外發生前 3 個月才換新電池。當地警方指，正沿電池是否原廠的方向調查。女童親戚回應指，女童很常使用手機看動畫，因近日學識假期，所以每日玩手機的時間增加，可能因此令手機電池過熱引至爆炸。

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電池爆炸｜溫度愈高風險愈高

手機鋰電池最怕的就是溫度過高，大多數是出現熱失控的問題令電池爆炸。當生熱速率遠高於散熱速度時，就有機會出現熱失控。第一階段電池在大電流放電時自身開始發熱，電池內部的溫度可以高達 90℃；第二階段電池會釋放出大量熱和氣體，並持續升溫，電池會明顯鼓起；第三階段電解液會發生氧化反應，最後令電池爆炸。因此，當電池溫度快速上升時，就應停止使用和充電，盡快為電池降溫。

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資料來源：NEWS18