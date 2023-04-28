草間彌生迷召集！AR技術 以南瓜雕塑創作獨有攝影作品

近年政府大力培育藝術人才、投資文化產業及推動西九文化區的發展。當代視覺文化博物館M+的開幕，為大眾提供全新博物館觀賞體驗。而CSL Mobile作為市場領導者帶領大眾接觸藝術文化，從而建立文化修養及提升藝術欣賞品味，有助香港成為文化藝術樞紐。



M+去年十一月為慶祝博物館開幕一周年，舉辦首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」，這位日本著名藝術家在逾七十年的創作生涯中發展出獨樹一幟的美學和人生哲學。在康樂及文化事務署的支持下CSL Mobile及M+首次合作，以AR技術展現草間彌生創作的兩件大型雕塑《南瓜》（2022），透過突破性AR技術及地區數據訊號，市民只需使用AR Lens應用程式，在港九五個指定地點就可以將虛擬及現實結合，把標誌性的虛擬南瓜加入個人元素，實現以革新技術將藝術融入日常生活。是次活動亦獲康樂及文化事務署支持，協助推廣此活動。

突破地域限制 點點南瓜遍佈城市每個角落

以藝術加上科技，CSL Mobile及M+突破藝術展示的地域限制，從線上至線下為大眾帶來前所未見的藝術體驗。在M+舉行草間彌生回顧展的同時，CSL Mobile令城市充滿AR點點南瓜，並提供一連串多感觀藝術體驗指南，將欣賞藝術從純粹「觀賞」提升至「交流」層面，加上與一眾潮流達人合作，攜手將草間彌生在藝術創作上分享愛的信息從M+傳遞出去。CSL Mobile更舉辦「csl. 5G Lens x M+ 捕捉點點南瓜」大抽獎鼓勵更多市民體驗科技的創新和突破，由草間彌生的藝術出發，發揮創意，為整個活動作結。

CSL Mobile持續追求卓越表現及創新，成功開創藝術科技大眾化的先機，令藝術跨越地域限制，推動藝術普及化。

(資料及相片由客戶提供)