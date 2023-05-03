iOS 16.4.1(a)更新中，並沒有推出太多新功能，也沒有修復一些嚴重的漏洞，但 Apple 官方卻建議所有用家升級。原因是加入了「快速保安回應」，能夠更迅速解決手機程式的漏洞問題。



「快速保安回應」

不時都會見到手機上出現一些程式或軟件漏洞，輕即不能使用某些功能，重即會令不法之徒有機可乘，入侵用家的手機，盜取個人和銀行資料，導致金錢損失。雖然大部分的情況，都能透過手機供應商提供的系統更新解決，不過在發現漏洞，至到推出更新的時間差內，仍存在一定的風險。

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Apple 在 iOS 16.4.1(a)中推出的「快速保安回應」功能，就能避免這個問題，允許軟件更新之間，提供重要的保安改善項目，而無須等候完整版的 iOS、iPadOS 與 macOS 更新，達到處理漏洞的及時性。

開啟「快速保安回應」方法

「快速保安回應」僅適用於最新版本的 iOS、iPadOS 和 macOS，即 iOS 16.4.1、iPadOS 16.4.1 和 macOS 13.3.1 和之後版本。系統會預設自動套用「快速保安回應」，或可透過以下步驟檢查有否開啟：

iPhone 或 iPad：前往「設定」>「一般」>「軟件更新」>「自動更新」，然後確定已啟用「保安回應與系統檔案」。



資料來源：Apple

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