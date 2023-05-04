Samsung Neo QLED 8KTV登場報價｜2023新電視系列新技術突破極限

Samsung Neo QLED 8KTV登場，2023最新電視系列嶄新技術突破極限｜今年Samsung最新QLED 8KTV再度升級登場，而且新機加入不少屏幕技術的突破，並透過升級版SmartThings 無縫連接家居裝置，整合成一個智能家居生態系統。



Samsung推出2023年Neo QLED電視系列，完美還原影音細節，讓觀眾彷彿置身當下。Samsung積極拓展8K生態系統，並與8K協會等合作夥伴緊密連繫，提供更多觀賞原生8K內容的方式，打造超乎想像的8K體驗。新款Neo QLED採用Mini LED背光技術，搭載Samsung先進的量子神經網絡處理器（Neural Quantum Processor），支援14位元亮度階數及AI高解像度提升技術（AI upscaling），提升每個畫面的細節。再加上支援全新的自動HDR重塑功能（Auto HDR Remastering），透過獨家演算法和人工智能的深度學習技術，將標準動態範圍（SDR）影像轉換成模擬高動態範圍（HDR）效果，使畫面更明亮、更生動，打造沉浸式的視覺體驗。

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全新Samsung Neo QLED 8K電視登場

Samsung同時推出全球首批獲得Pantone Validated認證的OLED電視系列，包括55吋、65吋和全新特大的77吋型號。新系列搭載量子點技術，透過800萬個由三個子像素（紅色、綠色和藍色）所組成的自發光像素，摒除了傳統OLED白色子像素的設計，提高屏幕的亮度、色彩準確性和耐用性，打造前所未有的震撼視覺體驗。同時搭載量子神經網絡處理器4K（Neural Quantum Processor 4K），配備20個獨立AI神經網絡，透過深度學習演算法實時分析畫面內容的類別與特徵，提升畫質至更高水平。感知色彩投射技術也帶來超精準的色彩表現，使Samsung OLED成為全球首批獲得Pantone Validated™認證的HDR OLED電視。其中，S95C採用Infinity Screen設計，展示近乎無邊框的設計和最纖薄的外形，享受置身其中的觀賞體驗。

最新OLED TV系列（中），比對手（左）或比以往系列（右）無論顏色及對比度都更加出色。

不僅如此，Samsung 2023 電視系列更搭載了智慧串流技術，可透過Samsung雲端遊戲服務，直接在電視上串流玩熱門遊戲，而不需額外購買遊戲主機或顯示卡等硬體設備。使用者可輕鬆進入遊戲世界，享受高速、高品質的遊戲體驗，而且還能隨時透過遊戲內置的社群平台與其他玩家互動，創造出更豐富、更有趣的遊戲體驗。

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新增遊戲模式設定

另外，Samsung還為2023電視系列推出了個性化的遊戲模式設定，用戶可以根據自己的喜好調整畫面色彩、對比度、亮度、音效等，打造出屬於自己的專屬遊戲體驗。此外，還有自動低延遲模式（Auto Low Latency Mode, ALLM）以及可讓遊戲畫面更流暢的變頻技術，讓玩家在遊戲中獲得更順暢、更逼真的畫面表現。

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