「智慧監獄」IICS奪日內瓦國際發明展銀獎　創新科技提升管理效率

香港引入多項獨創的科技及系統的「智慧監獄」，其中一個系統-「在囚人士綜合智能通訊 IICS」就在第48屆日內瓦國際發明展中，獲得銀獎殊榮。令香港的創新科技技術和「智慧監獄」，在世界最大的發明展上大放異彩。



機電工程署，懲教署，與匯卓科技有限公司代表攜手獲得銀獎殊榮

日內瓦國際發明展 2023

第48屆日內瓦國際發明展在4月26-30日如期舉行，有超過40 個國家地區，多達 1000 多個發明項目出展。由國際專家評審團對每個發明進行評估，日內瓦國際發明展是世界上舉辦歷史最長、規模最大的發明展之一。此屆香港亦以破紀錄的 293 個項目參展，可見參展競爭非常激烈。其中由機電工程署，懲教署，與匯卓科技有限公司攜手研發的「在囚人士綜合智能通訊系統 IICS」有幸參展覽並榮獲銀獎，令香港的「智慧監獄」技術方案在世界舞台上大放異彩。

匯卓科技有限公司代表隊

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與時並進的「智慧監獄」

獲獎的「在囚人士綜合智能通訊系統」就在其中一個「智慧監獄」的重點科技項目之一，旨在為監獄更與時並進，帶來更系統化、有效率和人性化的管理模式。

方便在囚人士對外通訊

IICS將繁瑣的通訊程序自動化，令他們能以自助形式致電給親友，大大節省通話流程所需的時間，加強在囚人士與親友的聯繫。在囚人士反映，他們非常高興更有彈性地打電話，不用每次想對外通訊都要依賴懲教職員安排。據統計，由系統2020中落成至2022，羅湖懲教所的總通話數量已猛增3.5倍。

系統亦大大減輕懲教職員處理通訊時的人手壓力，將平均處理每個通話請求的時間縮短六成，另懲教職員可以將更多時間用於其他更重要職務上。

第48屆日內瓦國際發明展銀獎與IICS合照