AirPods一戴即用非常方便，不過長時間使用後，又怕等一會不夠電陪你熬過車程。想查看 AirPods／AirPods Pro 和充電盒的電量，其實有很多方法，以下分享 5 招實用技巧，不同情況下都能快速查看耳機電量。



1）在iPhone旁打開充電盒

當iPhone與AirPods處於未連線狀態，就能直接打開AirPods充電盒，iPhone底部就會彈出AirPods充電盒和耳機的電量顯示。

Apple建議盡快更新iOS 16.4.1(a) 快速保安回應功能助堵保安漏洞

2）電量Widget

當iPhone連上AirPods後，可以直接在電量Widget中，看到手機、耳機、充電盒的大約電量，根據用家選擇的Widget顯示方式，有一些狀態不會完全顯示電量百分比。

+ 1

3）利用控制中心

同樣把AirPods連上iPhone後，從螢幕右上拉下控制中心，右上角的音樂控制器中點擊「AirPods」圖示，進入後就能看到耳機和充電盒電量。

4）直接問Siri

作為iPhone的輔助使用工具，只要對住 iPhone：「Hey Siri，查詢AirPods電量」，Siri就會顯示出耳機電量的百分比。

5）iPhone設定查看

如iOS版本升級到iOS16或以上，當AirPods連上iPhone後，就能在「設定」>「AirPods（名字）」中，直接查看到耳機和充電盒的電量，以及為AirPods進行詳細設定，如噪音控制、左右耳按住時的功能、耳機名稱等。

iOS17 六大焦點功能｜第三方下載App＋VR支援 呢款iPhone被淘汰？