iPhone救相｜每日在 WhatsApp、Signal、IG收到大量相片，出街又經常指照，手機相簿充斥大量不相關的相片，但有時在整理相簿時卻不小心刪除了一些重要的回憶，想令相片復原，在 30 日內 iPhone 有以下解救方法。



如果想查看最近刪除的相片，可以先打開「相片」App，在「相簿」分頁中打開「最近刪除」。開啟需要使用 FaceID／Touch ID，或輸入手機密碼。當進入相簿後，會看到最近刪除的相片，每張相會在刪除後30天內，保留在「最近刪除」的相簿中，過了30天後就會被永久刪除。

Apple建議盡快更新iOS 16.4.1(a) 快速保安回應功能助堵保安漏洞

如果想把相片復原到相簿／直接在 iPhone 中永久刪除，只要點擊一張／多張相片後，選擇「復原照片」或「從此iPhone（所有裝置）刪除」。如復原照片的話，該相片就會回到刪除前的位置，而不是排列在最新照片中。而決定永久刪除的話，目前就沒有官方方法可以再次復原。