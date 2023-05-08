Android木馬病毒｜很多用家以為，木馬病毒只會在電腦上出現，但其實手機病毒也不能掉以輕心，以為在手機官方下載平台安裝App就一定安全。近日，卡巴斯基（Kaspersky）就在 Google Play 商店，發現 11 款 藏有木馬病毒的手機 App，而家已有高達 62 萬人中伏下載。



根據 Securelist by Kaspersky 的報告，他們在 Google Play 上找到 11 款含有「Fleckpe」木馬病毒的手機 App，雖然在卡巴斯基發表報告時，這 11 款 App 都已經被下架，但仍有高達 62 萬人中伏下載。這些包裝成照片編輯、美顏相機、GIF 圖製作等工具 App，用戶在使用間可能會不知不覺被騙走金錢。

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Google Play 11款暗藏木馬病毒App👇👇

「Fleckpe」會在一個隱形的網頁瀏覽器中，打開一個付費訂閱頁面，並試圖代用戶進行訂閱。就算支付需要輸入一次性密碼，木馬病毒也會從通知中截取，並自行完成輸入步驟。因此，已下載這些 App 的用家，可能在使用過程中，不知自己已經正在訂閱付費服務，直到變到信用卡月結才發現，甚至有用家的信用卡一直被扣數仍懵然不知。

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因此，卡巴斯基建議如手機現已安裝這 11 款 App 的用家，要盡快刪除該 App，而且檢查信用卡和 Google Play 資料，有沒有正在訂閱一些非自行決定的付費服務。同時，為免手機中毒或被黑客有機可乘，盡量避免在第三方平台下載 App。

資料來源：Securelist