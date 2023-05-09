顧家型男陳豪做ecHome億世家代言人　吸塵有板有眼　盡顯顧家本色

出名顧家的阿Mo陳豪近日同太太陳茵媺同遊韓國叉電，大晒自拍放閃。放完大假，阿Mo馬不停蹄回港投入拍攝新廣告，為本地實力派家電品牌ecHome億世家做代言人。促成今次的合作，只因雙方都非常著重家庭及產品質素，阿Mo作為億世家忠實用家，加上暖男顧家形象深入民心，絕對是最佳人選。



教導小孩自理 感激超級媽咪無私付出

拍攝當日有記者問及阿Mo關於做家務的問題，阿Mo表示開始訓練家中三個小寶貝自己整理床單，收拾碗碟入廚房，從小教導他們懂得如何自理。阿Mo笑言多謝太太Aimee對子女照顧有加，每天準備早餐及飯盒，打理家中大小事，大讚她是超級媽咪，令自己可以更放心工作。工餘時間，阿Mo會盡量陪伴家人，時常感謝太太為家庭付出，這就是結婚10年仍然甜蜜如初的秘訣。

重視「家」的力量 廣告中大展廚藝

從「ecHome 億世家」的名字之中，得知品牌非常著重「家」的元素，與阿Mo的理念不謀而合，無論身在何方及工作多忙，都不會忘記家庭為他帶來的力量。對咖啡情有獨鍾的他，注重生活細節，做事認真，認為億世家對產品質素亦有好高要求，一樣追求品味生活。

廣告中，阿Mo正享受彈結他的樂趣，突然電話聲響起，原來太太跟小孩快要到家了，阿Mo隨即變身住家好男人，打掃家居，為他們準備好下午茶。看他拿起吸塵機似模似樣，難怪大受太太們的喜愛！

阿Mo表示，以往他只負責廚房電器，但今次他有更多機會接觸到打理家居的電器，成為了更全面的住家男人。拍攝中，他使用億世家的蒸氣焗爐調節溫度及時間，方便快捷，快速焗出多款美食，與家人共享天倫之樂。今次拍廣告接觸多了，大讚億世家的產品質素高，組合吸塵機時更如同玩槍，非常過癮。

作為一位億世家的用家，阿Mo最深刻的，是品牌的靈活貼心。原來億世家早在10年前，已經實現不需要留單的維修保養服務。顧客前往任何分店，都能享受到一年維修保養和訂配件的服務，非常方便。

不斷進步 品質服務獲顧客認同

育有3名子女的阿Mo非常欣賞億世家兩年前首創的環保回收政策， 希望為下一代帶來更美好的環境與將來。顧客購買億世家的電器後，30日內全新未用，可以任換其他產品，即使是已使用的產品，亦可享有半價折舊換新。同時在購買後3年內，隨時可以進行環保回收，以3折的trade-in價錢以舊換新。阿Mo對此表示讚賞，不僅體現億世家的環保觀念，更顯示出公司對自家產品的信心，非常用心為顧客提供一站式的服務。

阿Mo透露自己一直都是億世家的粉絲，看著億世家不斷進步，間中還會推出新驚喜。他相信，億世家堅持作為自家品牌生產商，選擇一條龍運作，願意細心聆聽顧客的意見，專業且貼心地滿足顧客需求，偶爾推出新驚喜，正是消費者對億世家認同的原因。因此他非常開心成為億世家的代言人，很興奮可以讓觀眾在這次廣告中看到他的不同面貌。

億世家

了解更多︰https://www.echome.com.hk/

(資料及相片由客戶提供)