Wifi遙控兼具空氣淨化功能　Panasonic Wifi智能變頻冷暖分體機

踏入初夏，不少家庭都在尋覓一部優質耐用的冷氣機，希望為家人提供一個涼快舒適的居住環境。市面上的冷氣機種類繁多，除了基本的冷氣需求外，亦要講求環保、便利與多功能，Panasonic Wifi智能變頻冷暖分體機正好滿足你的需要，為炎炎夏日帶來涼爽、潔淨的理想家居。系列備有旗艦級的 Wifi智能變頻冷暖分體機、Smaller系列的Wifi智能變頻冷暖分體機以及Smaller系列的Wifi智能變頻淨冷分體機，多款型號切合不同家庭需要！



升級nanoe® X Mark 3空氣淨化系統 nanoe® X抑制99.99%新冠病毒*¹

隨著個人衛生意識提高，勤於打掃保持家居整潔，一部具備空氣淨化功能的冷氣機，能為居住環境加分，特別適合有小孩及寵物的家庭。旗艦級Z系列及Smaller系列配備升級nanoe® X Mark 3空氣淨化系統，備有10倍nanoe® X*²，nanoe® X所產生的大量OH自由基，能主動抑制病毒、細菌，包括抑制99.99%新型冠狀病毒*¹ (SARS-CoV-2)、減少PM2.5中的有害物質，令人煩惱的霉菌、致敏原一掃而空，減低過敏機會，為呼吸系統提供多一重保障，守護家人摯愛免受細菌侵害！

旗艦級- Wifi智能變頻冷暖分體機 CS-Z9ZKA (1匹) $9,800

https://bit.ly/41fqZKs

Smaller系列- Wifi智能變頻冷暖分體機CS-LZ9ZKA (1匹) $7,280

https://bit.ly/3VJL0be

Smaller系列- Wifi智能變頻淨冷分體機 CS-LU9ZKA (1匹) $6,680

https://bit.ly/3VIHSfn

環保智能 集於一身

就算遠在辦公室，或者回家的路上，想輕鬆管理冷氣機開關、溫度等設置，只要利用Wifi 功能就可隨時隨地以智能電話控制一部或多部冷氣機。Panasonic Comfort Cloud App更支援不同用戶控制，一家人可按個人需要做設定，甚或編排家居不同角落，不同冷氣機的開關時間表，用得其所，達至更慳電更環保的生活模式。系列特設AI ECO製冷模式，可因應房間的大小、熱負荷、製冷量來調節製冷模式，平衡節能同時盡快達至理想溫度，省電又舒適。加上使用R32環保雪種，系列機種可謂集環保及智能於一身，為締造一個更環保便捷的城市出一分力。

慳多一點點 搭棚無憂保障計劃

用開分體機的朋友都知道，無論是安裝、拆卸或維修分體機時，都需要在大廈外搭建平台，而每次搭棚都花費甚高。即日起，購買Panasonic分體機並完成產品登記後，即送你6個月搭棚無憂保障計劃*³，保障當遇上機件損壞而需搭棚作維修的搭棚費用，申報金額可高達$7,000。同時，更可以優惠價加購續保計劃，包括首年基本保障，以$150購買餘下6個月搭棚保障，或以$900起購買額外18個月搭棚保障以及額外1年全機保養，減省維修開支話咁易！

詳情請瀏覽︰https://www.panasonic.hk/scaffolding_support

*¹ 在實驗室條件下於45L盒子測試2小時之結果，Texcell 2020

*² 全新 10 倍指與 nanoe® X mark 1 比較。新型號分體機配備 nanoe® X Generator Mark 3，其 nanoe® X OH 自由基生成量為 mark 1 的10倍。

*³ 適用於Panasonic分體機維修服務所需之搭棚費用。優惠須受條款及細則約束。優惠期有限，送完即止，詳情請向店員查詢。如有任何爭議，信興電器服務中心有限公司保留最終決定權。

(資料及相片由客戶提供)