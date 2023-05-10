電飯煲3大禁忌｜各款家電中，電飯煲的安全使用比較少人注意，但其實忽略電飯煲內膽狀態，以及用電情況，也有機會導致嚴重意外發生。「台電電力粉絲團」就在 Facebook 專頁，分享使用電飯煲時三點一定要注意的情況。



勿亂換內膽

有些人會利用電飯煲作蒸籠，放一個蒸隔在電飯煲內隔水加熱食物。不過為了配合烹調各種菜式，可能有人會換一個更深的內膽，以方便蒸煮。「台電電力粉絲團」指出，如果內膽太高，或會令煲蓋和內膽合成密閉空間，經加熱後有機會令內膽因內外溫度差爆開。

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雖然有網民回應指，大部分的電飯煲都能釋放蒸氣，因此不用太擔心以上問題，不過記者仍要提醒用家，不要碰撞內膽，如內膽變形的話，就不能與電熱板良好吻合，影響使用壽命。

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勿共用插座

「台電電力粉絲團」指出，電飯煲的用電功率較大，約在 600W~1200W之間，屬於高功率家電。因此，應使用獨立插座供電，不應在拖板上與其他電器共用插座，避免有短路和過熱風險。

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（圖片來源：台電電力粉絲團）

電飯煲擺放位置要注意

電飯煲一般都會放在廚房位置，而廚房都難免會有潮濕和高溫的地方。電飯煲擺放的位置，應盡量避免有水和接近火源，以免令電線漏電和電飯煲過熱。同時，應放在平穩的檯面中使用，避免運作途中弄倒造成危險。

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消委會曾在市面上找來 11 款電飯煲評測，價錢由幾百元至七千元，當中包括 IH 和傳統電飯煲，就安全使用﹑耐用程度等多方面測試。同時，消委會比較了 IH 磁應電飯煲和傳統電飯煲的分別，如正考慮是否要更換 IH 款項，以下選購貼士值得參考。

資料來源：台電電力粉絲團