抽濕機｜雨季殺到　相對濕度高達95%｜台電教2招提升抽濕機效率

抽濕機效率｜根據天文台九天天氣預報，周五至下周一都有驟雨，相對濕度更高達 95%，家中的抽濕機需要馬不停蹄運作，才能勉強令室內濕度保持在比較舒適的水平。「台電電力粉絲團」分享，兩個方法可以令抽濕機的效率提升。



（天文台官網截圖）

搭配電風扇或循環扇

電風扇或循環扇在抽濕過程中可以發揮多重作用，進一步提升抽濕效率。首先，風扇可以促進室內空氣流動，讓濕氣更快地被帶出室外，加快濕度下降的速度。同時，風扇可以幫助抽濕機更好地分散濕氣。通常抽濕機的出風口只會從一個方向釋放乾燥空氣，如果使用風扇或循環扇將空氣吹向不同方向，就能夠讓抽濕機釋放的乾燥空氣更均勻地分散到整個房間，從而達到更好的抽濕效果。

家電網店開倉17折起｜洗衣機$999 雙門雪櫃$2590 無線吸塵機$990

（圖片來源：台電電力粉絲團）

消委會14款抽濕機評測2023｜一款實際抽濕量跌4成 耗電量相差5成

+ 13

定期清洗或更換濾網

很多用家都會忽略，抽濕機其實也有漏網。清洗抽濕機濾網是維持抽濕機效率的重要一環，因為濾網上的灰塵、污垢等雜質會阻礙空氣流通，減少進風量，從而降低除濕效率，甚至會增加抽濕機發生故障的風險。濾網可以使用吸塵器、清水或番梘水清洗，但不宜使用強力清潔劑或者高溫水清洗。如濾網上的灰塵、污垢比較嚴重，可以先用吸塵機吸走表面的灰塵，再使用清水或番梘水進行深層清洗。

資料來源：台電電力粉絲團