選購冷氣機應該考慮些什麼因素?慳電、潔淨空氣、WiFi控制、易裝?

踏入初夏，炎熱潮濕的天氣來襲，不少人準備為家居添置或更換一部新冷氣機，讓家人可以享受涼爽舒適的居住環境。現時市面上的冷氣機，大至分為「窗口式」和「分體式」兩大類，細分有「變頻式」和「定頻式」等，功能、款式五花八門，想在眾多品牌中挑選一部合適冷氣機為安樂窩加分，購買時就要考慮4大因素︰ 慳電、潔淨空氣、WiFi控制、易裝慳錢，下文將會為大家推薦符合以上條件的優質冷氣機，品牌更連續兩年被消委會評選為最高分冷氣機，幫你打造理想家居話咁易！



不論你選擇三菱重工全新R32環保雪種窗口機或是420纖巧型分體機，都能享受4大優點︰「變頻慳電」、「紫外光燈滅活細菌」、「WiFi智能控制」及「易裝慳錢」。

消委會5星推薦 慳電有保證

夏季長時間開冷氣令耗電量大增，加上最近電費又加價，收到昂貴的電費賬單確實令人頭痛，選擇冷氣機的首要條件，當然是夠慳電，靈活控制家庭開支，揀冷氣機都有技巧！三菱重工空調出名慳電，於過去2年消委會報告中，三菱重工都被評選為最高分¹，其製冷能源效益及製暖能源效益表現更達5星，與最低星的機型比較，每年製冷所需電費足足相差56%²，接近$400元，可見慳電能力爆星。品牌全新推出的R32環保雪種變頻式窗口機及熱賣的420纖巧型變頻式分體機，均設有全直流變頻技術，即是它們開機就以高效強力運轉，快速調控房間的溫度後，便會自動調節到最具效能的功率持續製冷，減少用電，而且兩款冷氣機都均獲1級能源標籤³，慳電方面有保證。

UV-C紫外光燈滅活細菌淨化冷風 守護家人健康

疫情雖然有所緩和，但近期流感肆虐，對於家中有長者或小孩的家庭來說，空氣質素更是不容忽視，而冷氣機吹送的空氣是否潔淨亦很重要。遇上長開冷氣的日子，若沒有開抽氣扇，室內空氣只有內循環⁴，長時間下空氣可能變得渾濁，此時三菱重工420纖巧型分體機和R32環保雪種窗口機均配備的隱藏式UV-C紫外光燈就派上用場。它能對機內蒸發器表面和室內空氣污染物進入機內時進行照射，破壞常見細菌和病毒的DNA結構⁵，有效滅活空氣中的細菌和病毒，再配合三菱重工3重過濾網 (防塵、抗菌、除臭)，確保放送的冷風是經過淨化和過濾，保障用家健康。

三菱重工420纖巧型分體機和R32環保雪種窗口機配備的隱藏式UV-C紫外光燈⁵，能夠淨化放送的冷風，保障用家的健康。

WiFi遙距控制 輕鬆調節冷氣機 打造智能家居

利用智能科技打造智能家居，大大提升生活質素。三菱重工同樣與時並進，推出配備WiFi無線遙距控制功能⁶ 的420纖巧型分體機和R32環保雪種窗口機，只需下載官方App，便能透過智能電話輕鬆控制冷氣機，隨時隨地、隨意調校冷氣機的轉行模式、溫度和風速，十分方便快捷。有了這智能網控功能就可以在外開定冷氣機，回家就能即時嘆到冷氣，智能空調令生活變得更舒適。

只要下載三菱重工官方App，用家便能透過智能電話控制420纖巧型分體機和R32環保雪種窗口機，打造智能家居。

機身纖巧適合窗台安裝 慳錢慳時間

冷氣機安裝費亦是重點考慮因素之一，如需搭棚安裝，就會衍生昂貴的安裝費用；但若購買三菱重工R32環保雪種窗口機或420纖巧型分體機，就沒有這個煩惱了，因為這兩款空調同樣適合安裝於窗台，分體機的室外機機身高度僅420毫米，適合香港大多數樓宇窗台安裝，若實際環境合適下，整個安裝過程只需在室內進行，可節省搭棚所需的時間和費用，再者，若日後需要維修，亦可省卻日後的搭棚維修成本，可謂「慳位、易裝、利維修」，幫你慳錢、慳時間。

香港正踏入炎夏，正準備添置或更換冷氣機的你，三菱重工的420纖巧型變頻式分體機和全新R32環保雪種變頻式窗口機是你今夏消暑的最佳答案，不論哪一款都有齊變頻慳電、紫外光燈滅活細菌、WiFi智能控制和易裝慳錢4大優點，有興趣不妨多加考慮。

¹ 消費者委員會2021年534期1.5匹變頻式分體冷暖空調機測試報告(測試機型SRK35ZSXH-S)及2022年546期1匹變頻式分體冷暖空調機測試報告(測試機型SRK25ZSXH-S)的報告結果。

² 消費者委員會2021年534期1.5匹變頻式分體冷暖空調機測試報告中，估計每年製冷所需電費 (假設每天使用冷氣機製冷180天，每天12小時，製冷季節總負載同為4,000kWh，並以每度電$1.2計算)，結果發現製冷能源效益最高與最低的機型，電費為港幣$657及$1,023。

³ 不適用於WRK35MEC1機型。

⁴ 室內空氣內循環情況僅適用於分體機；個別型號窗口機備有活門，可手動開啟鮮風。

⁵ UV-C紫外光燈滅活細菌:

分體機: 經Guangdong Detection Center of Microbiology的測試認證(2020)，報告編號2020FM33290R01。

窗口機: 經Intertek的測試認證(2022)，報告編號220520025GZU-001，測試方法：Technical Standard For Disinfection。

⁶ WIFI無線網路控制功能: 分體機只適於SRK25/35/53MWKH1型號；窗口機只適用於WRK20/26/35MEC1機型。

（資料及相片由客戶提供）