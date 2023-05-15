消委會10款微波爐評測｜7樣東西唔叮得！2023年三款新微波爐推介

微波爐作為每個家庭基乎必備的家電，當然要知道有什麼使用禁忌，一不小心誤觸會出現危險。很多人都知道膠、金屬不能放入微波爐，但又知不知道原來一試食物放入去叮，也有機會產生爆炸，甚至令微波爐起火。



用家叮食物時，特別要留意食物的包裝，如有鋁成份，放入微波爐加熱可能會產生電弧，輕則破壞微波爐，重則導致起火。美國消委會就曾分享 7 樣絕不能叮的東西，千萬不要以為微波爐是什麼都可以翻叮加熱，原來一些水份不足的食物，放在微波爐同樣是十分危險。

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👇微波爐８個使用禁忌👇👇

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消委會曾測試10款微波爐，當中有蒸氣燒烤、燒烤，以及小型微波爐，包括 Panasonic﹑美的﹑Sharp 等熱門品牌。雖然整體安全測試結果滿意，有 8 款都達到 5 星評分，不過部分款式已不合時宜，記者就再分享三款2023年的微波爐推介，等大家選購時可以再多一點選擇。

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👇👇消委會10款微波爐評測結果👇👇

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Makita無線微波爐

誰會想過連微波爐都推出無線版，Makita 招牌 XGT 系列鋰電池驅動的無線微波爐（MW001G），只要插上兩枚大容量的電池，就能提供 35分鐘的 500W 功率進行食物加熱，數據指能加熱約 11 份午餐或 20 杯熱飲，對於喜歡露營的用家可能非常吸引。MW001G 已在日本上市，預計會在 2023 年第 2 季登陸香港市場。

Makita MW001G 淨重約 8.8Kg，另外加入了可收納的握把、並可以連上肩帶，方便用戶攜帶及移動（圖 Makita）

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Panasonic NN-DS59NB 變頻式蒸氣烤焗微波爐

為了飲食健康，很多人都會花時間下廚，不過有時下班回來忘記解凍食物，就相當影響煮食時間，如夾硬加熱又會令食材變質。Panasonic變頻式蒸氣烤焗微波爐的「變頻式」，就能超速解凍，根據情況改變火力，令食物快捷均勻受熱，縮短解凍時間。

Panasonic NN-DS59NB 變頻式蒸氣烤焗微波爐 27公升，售價$ 3300

TOSHIBA MV-AG21TF(BK)燒烤微波爐

MV-AG21TF最大的特色，是具有5段火力控制：800W、600W、400W、200W、100W，可以多段火力烹調如燒烤、微波、解凍。同時，具有12款自動烹調食譜，對於喜歡做微波懶人料理的用家非常方便。