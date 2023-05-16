日本sim卡懶人包 2023｜去旅行可以什麼都未帶，連行程亦可以不事前 plan，但上網卡就不能沒有準備好，因為只要有上網，基本上什麼旅行問題都能處理。不過鴨記、電訊商五花八門的日本旅遊 SIM 卡應該如何選擇呢？今次就找來 10 張日本旅遊 SIM 卡，比較一下基本資料，方便大家選擇。



無論在鴨記、網購，還是直接在，電訊商入手旅遊 SIM，一定要留意 SIM 卡可使用的日數，與自己的旅遊日子是否相符。同時，要考慮自己上網需要，選擇合適的數據服務，大部分的旅遊 SIM 卡都有限每日「高速數據」的Mb數，如果會經常睇片、上下載資料，就要選擇數量用量較大的 SIM 卡。

Visit Japan Web離線使用教學｜日本落機冇上網 仍可快速通關

十款日本 SIM 卡懶人包

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日本電話Sim卡2023｜東京實測4款鴨記日本上網Sim！貴卡未必好用

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香港01 科技玩物記者曾在東京實測4款鴨記日本上網Sim卡，發現Joytel及泰國SIM的速度表現最好（前者每日只得1GB FUP、後者合共6GB FUP）。另外，發現雖docomo網絡覆蓋範圍夠大，不過上下載速度較慢，對網速有較高要求的用家，可考慮Softbank網絡。