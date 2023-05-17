Android手機異常過熱｜長時間玩手遊、充電、在猛烈太陽底下等，都會令手機溫度上升，不過近日有5款 Android 手機被發現，竟就算在閒置狀態，都會異常升溫，以及手機電池出現異常消耗。



根據 9To5Google 報導，Google 2021～2022年推出的 Pixel 6、Pixel 6 Pro、Pixel 6a、Pixel 7和Pixel 7 Pro，共五款 Android 手機，部份用家發現機身溫度會異常過熱、耗電量提高，甚至無法正常進行無線充電等問題。

這一類Google帳號將被永久刪除、這7項要求要滿足任一方可避免

受影響機款：Pixel 6、Pixel 6 Pro、Pixel 6a、Pixel 7和Pixel 7 Pro（圖片來源：Digital Trends）

部分受影響的用戶，把災情分享到 Google 官方論壇、Reddit上，有網民指把手機放在無線充電座上，完全沒有使用手機，但在再次拿起時手機變得非常熱，而且電量不增反減。進入電池用量頁面，發現手機最大耗電量為「Google App」，其次是 Android 系統。

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9To5Google 向 Google 報告有關災情後，Google回應指，因Google App 的「backend change」導致部分 Android 手機，出現電量快速消耗的狀況。Google亦因應災情，推出修復更新，而受影響的用家無需手動對 App／Android 系統升級，裝置會在有網絡的環境下，自動進行更新。

資料來源：9To5Google