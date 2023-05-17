清洗冷氣機｜溫度開始進入 30℃ 大關，天氣持續炎熱下，當然又是時候要開冷氣。不過，由於長時間閒置冷氣機，有機會滋生大量黴菌和塵埃，令冷氣不夠凍之餘，吹出來的風更有著難以忍受的霉味。以下就教大家如何 DIY 清洗冷氣，令整個夏天都能享受最涼的冷氣。



當冷氣機在一段時間沒開時，內部溫度上升就會形成適合黴菌的環境。為避免黴菌隨冷氣再次開啟飄散在家中，引發過敏性鼻炎、真菌性角膜炎，甚至其他呼吸疾病問題，在開機前最好清潔冷氣濾網，去除濾網上的粉塵、病菌。

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1）拔除電源

清潔冷氣第一步，就知要記得拔除冷氣電源，因為大部份家庭就算冬天不開冷氣，也會長時間插住電源。拔除電源可避免清潔時觸電，或水氣令冷氣機損壞的問題。

2）清潔冷氣機表面

第二步可先擦拭冷氣機表面，抹布擦拭乾淨外殼及出風口葉片上的灰塵。很多人以為清潔冷氣機要使用屬用的清潔劑，但其實用乾淨抹布加清水就足夠。

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3）拆下冷氣檔風板與機殼

如果冷氣機款式許可的話，建議將冷氣機機面蓋拆下來，以抹布擦拭乾淨外殼及出風口葉片上的灰塵。

4） 清潔金屬片

拆掉冷氣機殼後，就能看到機內的金屬片。可以先用吸塵機或牙刷掃走金屬片上的灰塵，之後再用較盈的清潔劑，如藍威寶，裝入噴壺中噴入機內金屬片，讓灰塵隨水喉流走。

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5）清洗冷氣隔塵網

把隔塵網拆出來後，可以直接用花灑、清水噴洗隔塵網。而花灑應在隔塵網比較乾淨的那一邊沖走塵垢，小心清洗方向，以免把塵埃沖到網與網之間的縫隙中，增加清洗難度。

6）清洗冷氣外殼

拆下來的冷氣機外殼，可以直接用手沖洗，也可也可搭配中性清潔劑清洗，用乾毛巾擦拭後，等待自然風乾即可。

7）開啟送風模式

在清潔過後，亦不要馬上開冷氣，應先使用計時功能，開1～2小時送風，排除機內積蓄的濕氣。這樣做除了防止黴菌滋生，更可為久未使用的冷氣「熱身」，避免壓縮機過熱導致意外發生，延長冷氣機的使用壽命。

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