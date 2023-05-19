近年不少學校都已經推行BYOD（自攜裝置），利用平板電腦上堂，令學生不再需要帶繁重的書本上課，負擔大大減少。最近有傳統書商與本地電子書商合作，將旗下的課本直接儲存至iPad之內，而且更加入不少互動功能，令學生及老師負擔大大減少。



Wendy老師認為傳統書商與電子書商合作最大的好處時，令她們準備教材的時間可大幅減少。

本地傳統書商「教育出版社」，最近與同樣本地知名的電子書昱發商GoodNotes合作，約旗下的中學數學科課本，放入GoodNotes app內，而且更加入不少互動新功能，比起傳統只是「scan」課本入內，實用得多。今次就請來伊利沙伯中學Wendy老師，以及校內三位中四學生一同分享利用iPad上課堂的樂趣。

學生們亦十分樂見以後更多科目都可以推出電子版本。

雖然學校實行BYOD（自攜裝置，以平板電腦取代實體課本）已經一段時間，不少老師都要準備教材，都要花不少時間：「以往老師們要準備學生的教材，要購入一本實體書之後，又要剪剪裁裁，然後再scan入電腦內，需要花不少時間。」Wendy指以往準備電子書課本教材時的「苦況」。「不過現在學生購入實體書之後，便可以直接登入後於GoodNotes app內下載各本數學課本，不需要需要花大量時間準備教材，可以更專心花心機於教學上。」

書商暫時將數學科的教科書放入Goodnotes中，有望未來有更多科目加入。

Wendy對於新的電子書課本更是十分讚賞，「因為電子書直接由書商提供，可以加入更多互動功能，令教學時更加有趣。」就如可以錄下不同的tips動畫，令學生在上堂或做功課時，可隨時重溫老師給予的「建議」。「而且繪畫不同的圖案時，利用Apple Pencil就可以輕易、方便畫到圓型、三角或方型等圖案。」三位中四學生十分高興可利用iPad可以減輕他們上堂的負擔，「與老師的互動性大大提升更有樂趣，又可以隨時重溫老師的教學tips，對溫習時亦有很大的幫助。」