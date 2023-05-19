USB 線｜智能電子產品的充電及資料傳輸介面經過多年的發展之後，近年終於以 USB 線的形式統一起來，早年推出的 USB-C 介面更成為業界的最常見標準，基本上我們每日都會用得著。不過為了突圍而出，現在推出市場的 USB 線斷不只得充電功能，還會加入不同的功能／噱頭吸引你入手！



以下《香港01》科技玩物記者就試玩了 3 款 2023 年市面上可以買到的特別充電線，或者有一款正是你遍尋不獲的 USB 線產品？

磁吸收納充電線（售價約＄30）

有將不同線材放入袋中帶走的用家應該明白，USB 線的收納本身都相當麻煩，尤其越長的線越容易散開、幼一點的甚至會在袋中打結。

而近日記者在走訪深水埗的電子配件店時就發現了這一款加入磁石的 USB-C 線（後來亦在內地的網購平台見到，價錢相若，都是港幣＄20～30）。

它除了支援 PD 制式的充電之外，最主要賣點是在線上佈上了多枚磁石，在收納時只需要輕輕繞圈就會自動變成一卷整齊的線，整齊之餘更省位置，相信是不少整理控的夢幻逸品。

附屏幕即時監察輸出 － XPower DPCC／DPAL 充電線（售價＄98／＄88）

現在的智能手機／平板，不少都標榜自己支援快充或 PD 制式充電，但如果用一般的 USB 線充電時，未必能夠清楚知道快充／PD 是否有如約啟動，此時如果有數據可以看到就更令人安心。

XPower 早前推出市場的 LED 系列充電線正是為此而生，在線的一端加入了一個細小的屏幕，上面簡潔地顯示 PD 是否啟動，以及當時用甚麼水平的輸出進行充電。

XPower LED 線系列的一端加入了一個細小的屏幕，上面簡潔地顯示 PD 是否啟動，以及當時用甚麼水平的輸出進行充電。（蔡浩騰 攝）

而除了 USB-C to USB-C 的 DPCC 之外，XPower 亦推出了 iPhone 專用的 USB-C to Lightning 線 DPAL 。

模組化設計、0.1m~2.6m 任君選 － AOHi Fast Cable Set（售價＄449）

一般 USB 充電線，售價過＄200 已經是非常貴價、想必用料也會較好，但如果一組 USB 線賣近＄450 港幣，就令人相當好奇 － 究竟有甚麼值得用戶付出比一般 USB 貴幾倍（甚至是十多倍）的價格入手？

早陣子由充電配件公司 AOHI 在香港上市的 240W Modular-Extension Fast Cable Set For Future 就索價＄449，它不單止名字長，連「最長」的長度亦非常可觀、達到 2.6m。

AOHi Fast Cable Set 按需要可以從 10cm 駁長至 260cm（蔡浩騰 攝）

之所以稱之為「最長可達 2.6m」全因為 AOHi 這一組線採用模組化設計，用戶可以自行按需要「組裝」出適合自己使用的長度。在盒內分別有一條長 1.7m 的彈簧形長線、一條 80cm 的延長線，以及兩條 10cm、分別為 USB-C 及 Lightning 的接線。

每條線的接駁端都加入了金屬螺旋扣，可以牢固地接駁，按需要可以從 10cm 駁長至 260cm。AOHi 強調此組線材最高輸出支援至 240W，而根據我們的實測，即使用上延長線，其輸出水平都不會下跌。