ChatGPT官方App版 iPhone上架｜ChatGPT大家近幾個月來應該多少都有接觸過，而今日（5月19日）OpenAI 終於都推出官方版 App，iPhone 和 iPad 用家無需再在網頁版使用。目前 ChatGPT App 只在美國 App Store 推出，想下載來用的話就要參考以下方法。



下載教學

ChatGPT 終於推出 App 版，不過暫時只在美國地區的 App Store上架，因此只有 iPad 和 iPhone 能使用。而要下載的話，就要把 App Store 地區先轉去美國，才能找到 OpenAI 上架的官方 App。由於ChatGPT限制香港地區，因此就算是 App 版，也需要透過 VPN 才能使用。用家可以透過 Apple、Google 帳號、Email登入。

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ChatGPT 官方App 使用教學👇👇

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支援語音輸入、GPT-4

ChatGPT App 使用上基本和 Web 版一樣，不過手機版支援語音輸入。記者測試幾次，發現語音輸入的準確性非常高，對於不擅長打字的用家而言，App版會比較方便。App版同樣支持 ChatGPT-4，不過需要升級為 ChatCPT Plus，每月收費 19.99美元，不過目前要升級 ChatCPT Plus，Open AI只接受美國信用卡。

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回查歷史記錄

有用過ChatGPT的話，都知道可以打開不同的對話視窗，以方便向ChatGPT提問不同範疇的題目。App版可以透過「History」，找回之前所有對話視窗，同樣可以針對不同話題，分別向ChatGPT查詢。