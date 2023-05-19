BMW M系列車款是為了賽道而生的熱血車型，現在也走進城市街道，讓更多人能感受到它們的魅力。BMW M系列自從1973年推出賽道經典車款BMW 3.0 CSL以來，已經深植在全球車迷的心中。香港全新的BMW M2和M3 Touring終於正式登場，官方為了慶祝這兩款新成員的到來，BMW舉辦了專屬於BMW M熱血車迷的活動。活動名為「BMW ///MPLIFY YOUR PASSION」，並首次在啟德郵輪碼頭舉辦。活動中，車迷有機會親身體驗最新的M系列高性能座駕，並接受台灣AAI專業賽車團隊的職業賽車手指導，挑戰特別設置的障礙賽道，零距離感受競速性能。



BMW車迷Party

車迷只需在網上登記後，即可進入「BMW ///MPLIFY YOUR PASSION」活動場地，並辦理專屬的BMW M駕駛執照。這份駕駛執照將成為每位車迷成為準車手的象徵，並在拍攝時留下難忘的一刻。整個車手訓練基地以BMW M系列的標誌性顏色為主調，並貫穿著賽車場風格的裝潢。持有駕駛執照的車迷可以參與一系列賽車競賽和車手訓練挑戰，完成挑戰後還可換領專屬的精美禮品，深刻感受到BMW M車系的熱血魂魄。

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「BMW ///MPLIFY YOUR PASSION」活動於啟德郵輪碼頭特別設置了極致賽道體驗。只需現場登記，便有機會率先坐上全新登場的BMW M2高性能跑車和BMW M3四門跑車，挑戰極限。活動更邀請到台灣AAI專業賽車團隊和知名賽車手陳俊杉、陳映瑜以及香港賽車運動員唐偉楓等，為參加者提供駕駛指導和分享駕駛心得的機會。在啟德碼頭的海傍，眺望著維港風光，參加者可以體驗BMW M車系強悍的性能和獨特的個性，釋放他們對駕馭的渴望。另外會場特別設置了一連串賽車相關的考驗，讓準車手們能夠展現自己的技巧。這些考驗包括模擬駕駛體驗、M系列知識測試、賽車技巧和賽道線位訓練等，要求車迷手、眼、腦的協調能力。通過這些挑戰，參加者可以將BMW M車系的極致性能發揮得淋漓盡致，同時也能豐富他們對賽車運動和BMW M車系的認識，全方位感受BMW M在賽道上的榮耀。

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BMW M2、M3 Touring到港

BMW M2和M3 Touring是BMW M家族的最新成員，它們在「BMW ///MPLIFY YOUR PASSION」活動上首次亮相。這兩款車型承襲了BMW M的賽車歷史，將跑車的精神融入了日常駕駛中。全新的BMW M2和M3 Touring都配備了3.0升直列六缸M TwinPower Turbo雙渦輪增壓引擎（S58），具有高壓燃油噴射系統，最高轉速可達7200 rpm。BMW M2最大馬力為460匹/6250 rpm，最大扭矩為550牛米/2650 - 5870rpm，提供自動波和六速手動變速箱供不同需求的車迷選擇。而BMW M3 Touring最大馬力輸出為510匹/6250 rpm，最大扭矩為650牛米/2750 - 5500rpm，配備了M xDrive智能四輪驅動系統，提供了4WD、4WD Sport和2WD三種模式，讓車主根據路面情況和個人需求自由選擇。這兩款車型都能快速反應，展現出BMW M高轉速和高性能的特點，帶來卓越的操控體驗。M3 Touring更是BMW M家族的首款旅行車，兼具日常使用性和駕駛樂趣，並在德國紐伯格林賽道（Nürburgring Nordschleife）上創下了最快旅行車圈速的紀錄。