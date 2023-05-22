明明使用的是同款手機，但為什麼自己的手機電池續航力好像比其他人短呢？這其實有可能與使用習慣有關。應該有不少人都聽過，想讓電池壽命更長，最好令電量維持在 20%～80%，但這個做法的效果是如何呢？台灣有位網民用 3 年時間實測，把電量充至 80% 就停止，發現電池健康的表現相當有驚喜。



台灣一名網民在 PTT 上發文，指有傳聞鋰電池維持在 20%～80%能避免高溫，令電池壽命延長。因此，他在2019年底更換手機電池後，就開始把電池維持在 20%～80%，日常使用以查看社交軟件為主，沒有玩手機遊戲。

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在長達 3 年的堅持下，事主以檢查電池狀況的手機 APP，推測其手機的電池健康度約在 85% 的水平，而且在 3 年間手機沒有突然關機，電量也沒有亂跳，因此網民認為該方法真的有效。雖然電池續航力延長，但有網民認為 3 年間少充 20% 電，對於實際使用上仍有一定的阻礙。

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消委會就曾分享過 4 個鋰電池使用冷知識，如果你的手機使用狀況無可能在 80% 電量就停止充電，以下的方法可能更容易令延長你的手機電池壽命：

應該在電池剩餘多少電量時充電？

實際上，在鋰電池剩餘20%電量時充電，相較於讓電量耗盡再充電，壽命可延長約50%。建議將電量維持在20%至80%之間，同時，應避免電池使用至完全無電，有助於延長壽命。

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短時間多次充電會加速鋰電池衰老嗎？

例如，將電話從30%充至40%並不會加速鋰電池衰老。相反，等待電量耗盡再充電或經常充滿電會加速衰老。因此，避免讓鋰電池長時間保持充滿狀態。部分設備提供保護電池的充電模式，限制充電至約60%或自動調整速度，減少滿電時間，可考慮使用這些功能。

如 iPhone 的「最佳化電池充電」，當 iPhone 充電超過 80% 時，就會減慢充電速度至完全滿電，來減低對電池的耗損，提升電池的壽命。iPhone 更會學習用戶的日常充電習慣，預測即將長時間充電，才會啟動「最佳化電池充電」功能，如在睡覺時連續充電6～8小時。

快充是否可能加速鋰電池衰老？

快速充電過程中，鋰電池溫度較高，可能加速衰老。若可行，建議使用較低電壓和電流充電。

過低的環境溫度會影響鋰電池壽命嗎？

過高（例如高於攝氏35度）或過低（例如低於攝氏0度）的溫度均可能縮短鋰電池壽命。因此，在寒冷環境中，將不使用的鋰電池（如相機備用電池）及內置鋰電池的產品放入保溫袋中。

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手機應在電池多少%時充電較好？ 建議將電量維持在20%至80%之間，同時，應避免電池使用至完全無電，有助於延長壽命。

詳情請睇：https://bit.ly/3MMK0A3 iPhone最佳化電池充電作用是？ 當 iPhone 充電超過 80% 時，就會減慢充電速度至完全滿電，來減低對電池的耗損，提升電池的壽命。

詳情請睇：https://bit.ly/3MMK0A3

資料來源：setn