iOS 16.5 己經推出，新版本沒有太多驚喜的新功能，主要還是針對漏洞進行修正，因此部分用家仍猶豫應否更新。YouTube頻道@iAppleBytes就實測了，6款 iPhone 在 iOS 16.5 版本的電池表現，發現有 3 款手機變的更耗電，用家可以考慮這因素決定應否更新。



iOS 16.5更新

iOS 16.5 修正了3個主要的漏洞：1）修正Spotlight 沒有問應的問題；2）解決 Apple CarPlay 沒法載入 Podcast 內容的問題；3）修正「螢幕使用時間」設定，可能會重置或無法在所有裝置上同步的問題。

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「iAppleBytes」先後把電池健康度100％的iPhone 8﹑iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13，在滿電的情況下使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 16.5 版本下，電池使用情況。

iOS 16.5 6款iPhone電池續航力測試👇👇

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與 iOS 16.4.1 比較，iPhone SE 2020、iPhone XR、iPhone 11的電池續航力都減少，而iPhone 11耗電情況較嚴重，電池續航力下降了 12 分鐘。而 iPhone 13 的表現最理想，電池續航力足足增加了 26分鐘，建議用家可考慮更新 iOS 16.5。

資料來源：YouTube @iAppleBytes