iPad版Final Cut Pro詳盡實測｜指間簡易操作專業功能 輸出速度快

iPad版Final Cut Pro詳盡實測｜Final Cut Pro終於正式在iPad上推出，不單將不少Mac機上專業的功能加入外，還有不少iPad獨有的操作及功能，令用家剪片更加方便快捷，而且更可以隨時隨地剪接工作。iPad版Final Cut Pro即日起就已經在App Store上推出，記者就早幾日先行實測剪片，試一試新操作、新功能以及輸出的時間等。



iPad版Final Cut Pro只可以在Apple Silicon版本的iPad上使用，包括M1或M2晶片的iPad Pro以及M1晶片的iPad Air。今次記者就在iPad Pro 2022（M2晶片）上實試剪輯一條約2分鐘的4K影片，以及一條multi cam拍攝的影片。

超易用、好用輪盤操作

更易用的iPad操作的Final Cut Pro介面，基本上都是以觸控及Apple Pencil操作為優先，比起以往用Mac版FCP更直觀易上手，如果曾用開iMovie的用家，更加易上手。記者覺得最佳的改良地方，便是新增了一個操作「輪盤」於畫面右邊。在速覽、剪接或移動影片時，比以往只是用滑鼠或手指觸控更得心應手，而且位置更為精準。另外，因為對應Apple Pencil的關係，如便用iPad Pro與Apple Pencil一同工作時，更對應懸浮操作（或預覽影片），可以用作快速瀏覽影片及素材，而且亦可以用作即時手寫字幕動畫等，非常不錯。

驚喜位！Multicam同步剪接

今次FCP最令記者驚喜的功能，便是「Multicam多鏡頭影片剪接」功能，只需要在素材庫選擇多條不同角度、同步拍攝影片後，選擇設定為「Multicam」，系統便會在已輸入的影片中，利用音源配對位置後（Sync好），便可以隨時轉換不同角度來製作多角度影片，比起以往要用人手來sync片，然後再剪接轉換角度，簡單得多，絕對最令人驚喜的新功能中。

自動sync多條影片後，以multicam模式作轉換不同鏡頭剪接，比起以往要用人手來sync聲音後轉換不同track來剪片方便簡易得多。

Fast Cut AI學習功能

除了一般多軌影片剪接等基本專業接剪功能外，內置還有不少mechine learning的AI功能。系統利用Apple M1或M2晶片來加速工作流程，以AI機械學習來自動為影片追加不同effect或智能剪輯。如不需要綠幕都可以將影片內的主體「退地」後合併在其他影片內（最好還是淨色背景退地效果會較好）；Auto Crop系統自動將影片剪裁不同的比例等，可方便工作縮短時間。另外，亦有voice isolation功能，可簡易將人聲及背照噪音隔絕掉。這些AI協助剪接功能都相當實用，令剪片效率提升。

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大量內容素材隨時使用

與電腦版FCP同樣，內置大量不同的過場素材、影片effect以、字幕及音樂等，這方便用家隨時美化影片。不過雖然官方指對應第三方插件，不過暫時可使用的版本仍未有此功能，期待將來對應更多插件時，令此剪片app更為強大。

始終記者並非專業剪片人員，但都覺得iPad版Final Cut Pro相當實用，而且亦可以將影片隨時轉換成Mac版FCP的文件，打包後搬去電腦上繼續剪輯，方便用家可以隨時外出繼續工作剪片。另外，影片剪片後轉換速度都十分快速，利用iPad Pro的M2晶片轉換，一條大約2分鐘的4K影片，大約只需要1分30秒便完成輸出。雖然與頂級M2 Pro／Ultra晶片的Mac機輸出速度還是有點距離，但對於平板電腦、流動裝備而言，已經是十分高效率工具。無論單用平板剪片的新手們，或是配合電腦版一同使用的專業剪片工作者，相信這每月38元的費用，都是值得付出。